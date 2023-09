Gdzie głosować w gm. Zawoja? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Zawoja 1551, 34-222 Zawoja numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Zawoja 2700, 34-222 Zawoja numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Zawoja 886, 34-222 Zawoja numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Zawoja 2442, 34-222 Zawoja numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Skawica 671, 34-221 Skawica numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Skawica 278, 34-221 Skawica numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Zawoja 900, 34-222 Zawoja numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

adres: Zawoja 1570, 34-222 Zawoja numer okręgu do Sejmu: 12 numer okręgu do Senatu: 30

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

