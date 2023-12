Gdzie na nordic walking do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 16 - 17 grudnia

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking w okolicy Suchej Beskidzkiej? Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść pomysłów na ten tydzień. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze pomysły, gdzie warto sie wybrać w okolicy Suchej Beskidzkiej na nordic walking. W tym tygodniu przygotowaliśmy szlaki w odległości do 34 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.

Trasy nordic walking w okolicy Suchej Beskidzkiej

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 34 km od Suchej Beskidzkiej. Sprawdź, czy szlak polecany przez kogoś innego odpowiada również Tobie. Przed drogą upewnij się, jaka będzie pogoda w Suchej Beskidzkiej. W sobotę 16 grudnia według prognozy pogody ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 25%. W niedzielę 17 grudnia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 7°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rezerwat Skołczanka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,14 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podejść: 326 m

Suma zejść: 353 m Trasę do marszu z Suchej Beskidzkiej poleca Alli

Odjazd autobusu MPK 10:10 z przystanku Centrum Kongresowe ICE, przyjazd 10:33, na przystanek Bolesława Śmiałego. Od przystanku rozpoczyna się spacer za turystycznym znakiem niebieskimi. Pogoda słoneczna 26 stopni Celsjusza. Łatwe zalesione pagórki Uroczysko Wielkanoc i Uroczysko Kowadza. Z nostalgią mijam groby 500 pomordowanych Żydów, a na wzniesieniu leśny ołtarz MB. Tablice dydaktyczne opisują osobliwości rezerwatu. Dowiedziałem się, że kopiec mrówek z jednego mrowiska, w czasie masowego pojawienia się szkodników, może zniszczyć nawet 10 mln owadów. Leśna ścieżka, meandrując, prowadzi do końcowego przystanku MPK Tyniec Kamieniołom. Krótka asfaltowa droga, potem wzniesienie Grodzisko, a wałem Wisły osiąga się Opactwo Benedyktynów i po 15 minutach przystanek MPK Tyniec, meta spaceru.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend dla Suchej Beskidzkiej

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Uklejna i Chełm treningowo Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,23 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 377 m

Suma podejść: 668 m

Suma zejść: 673 m XRUN poleca trasę mieszkańcom Suchej Beskidzkiej

Trasa idealna na trening górski. Przyjemny las i z ładnymi widokami. Łatwy dojazd samochodem. Początek płaski lub z niewielkim nachyleniem terenu pozwala się rozgrzać. Później niezbyt długie strome podbiegi poprzecinane płaskimi odcinkami. Takie ukształtowanie trasy pozwala odpocząć przed kolejnym podbiegiem. Na końcu mocny zbieg.

Rodzaj nawierzchni ~70% leśne ścieżki reszta asfalt.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Widok na Suchą Górę Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,72 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podejść: 334 m

Suma zejść: 296 m Miharu poleca trasę mieszkańcom Suchej Beskidzkiej Trasa bez stromych podejść, niezbyt wymagająca. W sam raz na popołudniowy spacer. Po drodze Park Czarnego Daniela, przekroczenie strumienia (jest mostek) i na zakończenie piękne widoki na okolicę Suchej Góry.

Nawiguj

Nordic walking - co to?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

