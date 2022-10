Gdzie na nordic walking do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Urokliwe trasy na weekend 8 - 9 października

Trasy nordic walking z Suchej Beskidzkiej

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Sprawdź, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo jest dobra również dla Ciebie.

Przed drogą sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Suchej Beskidzkiej.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,71 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 589 m

Suma podejść: 1 341 m

Suma zejść: 1 325 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Suchej Beskidzkiej poleca Gregory

Trasa liczy nieco ponad 26,3 km i jest idealna na około 4 godzinny bieg spokojnym tempem (średnie tempo ok. 7,00-7,15; prędkość ok. 8 km/h*) z kwadransem przerwy w schronisku i pojedynczymi krótkimi postojami. Sam bieg powinien zająć ok. 3h 10 min – 3h 20 min przy w/w tempie i założeniu, że są przyzwoite warunki atmosferyczne, szlak nie jest oblodzony, pokryty śniegiem etc.