Gdzie zjeść dobre lody w Suchej Beskidzkiej? Sprawdź adresy w sierpniu 2023

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Ile kalorii mają lody?

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi w upalne dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody domowej roboty. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność spadnie.