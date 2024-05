Maj w Suchej Beskidzkiej: Przegląd prasy z kwietnia 2024 w Suchej Beskidzkiej, najważniejsze informacje miesiąca

Planujesz szybki wypad, ale nie wiesz gdzie? Niespełna godzinę drogi od Krakowa można znaleźć wiele wyjątkowych miejsc wartych uwagi. Zamki, parki i wyjątkowe szlaki. Oto 10 propozycji na spędzenie wiosny. To doskonałe propozycje nie tylko na weekend, ale też na spędzenie nadchodzącej majówki. Zobaczcie sami!

Karl Lagerfeld - Saffiano Plaque Collection to wyj...

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Ćwierćfinał Miss Polski 2024 dobiegł końca! Hotel Mistral gościł ponad 150 dziewczyn z całej Polski! Z tej grupy udało się organizatorom konkursu wybrać 60 półfinalistek! W tym cztery dziewczyny z Małopolski. W miniony weekend prezentowaliśmy zdjęcia z tego wydarzenia. Na zupełnie nowych fotografiach każda z pretendentek do tytułu Miss Polski 2024 prezentuje się w trzech odsłonach. Zobaczcie sami!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Suchej Beskidzkiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dwudniowy Festiwal Zawodów w EXPO Kraków. W środę i czwartek, 24 i 25 kwietnia 2024 uczniowie kończący szkoły podstawowe mają dzięki temu wydarzeniu niepowtarzalną okazję i pomoc w planowanie kariery zawodowej. Będzie można skorzystać z porad doradców edukacyjno-zawodowych w dobrym zaplanowaniu kariery. Wśród propozycji są warsztaty tematyczne a dla rodziców wspierających młodzież warsztat online.

Single Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Przygotowano także nową, żółtą opaskę z napisem: "Szalej i nie pytaj co dalej". Ponadto na sali dance wystąpił Matt Palmer. Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobaczcie, co tam się działo.