Otwarte kąpieliska w Suchej Beskidzkiej i okolicy 26.07. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu

Czym są kąpieliska?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.

Często tworzona jest również plaża przy kąpielisku, gdzie można odpoczywać i opalać się. Nad bezpieczeństwem najczęściej czuwają ratownicy, którzy obserwują kąpielisko.

Przy kąpielisku mogą znajdować się przebieralnie, punkty sanitarne, natryski i punkty czerpania wody. W kąpielisku można pływać, kąpać się, moczyć nogi na pomoście czy grać. Czasami na kąpielisku znajduje się także miejsce na zrobienie grilla i ogniska.