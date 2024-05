Prasówka 19.05.2024 z całego tygodnia w Suchej Beskidzkiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Nic nie udało się uratować z pożaru piekarni "Pawlak" w Myślachowicach (pow. chrzanowski). Strażacy zostali wezwani do pożaru piekarni w o godz. 1:25. Na miejsce akcji skierowano 14 pojazdów. "Pawlak" to jedna z największych piekarni w Małopolsce. Sklepy miała od Krakowa po Śląsk.

Słodkie truskawki i kwaskowaty rabarbar to smaki wiosny i lata, które można zamknąć w słoiczku. Wypróbuj mój przepis na pyszny dżem z truskawkami i rabarbarem, którym możesz cieszyć się zimą albo już teraz – niemal od razu po przygotowaniu. Na śniadanie nie ma nic lepszego niż kromka świeżego chleba z odrobiną masła i pysznym dżemem z rabarbarem i truskawkami.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Suchej Beskidzkiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Arkusze CKE egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 2024 już są dostępne. We wtorek 14 maja rozpoczął się maraton egzaminu ósmoklasisty. Wiemy jaka lektura pojawiła się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. W tym roku ponad 22 tysiące uczniów z Małopolski (w tym ponad 5 tys. z Krakowa) na przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Egzamin rozpoczął się o dzisiaj o godzinie 9.00 i trwał 120 minut. W następnych dniach na uczniów czekać będzie matematyka i język obcy. Odpowiedzi z dzisiejszego egzaminu w naszym materiale, pojawiają się dzięki uprzejmości "Matematyka gryzie".

Matura 2024. Jak poradzili sobie uczniowie na biologii rozszerzonej? Ta matura nie była prosta. - I w porównaniu z poprzednim rokiem była naprawdę ciężka. Na każde pytanie odpowiedziałam, ale co do niektórych zadań nie jestem pewna odpowiedzi, moi koledzy i koleżanki też sami nie wiedzą, czy dobrze napisali - mówiła nam Julia Dec z I LO w Krakowie. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami oraz proponowane odpowiedzi.

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady I kwartał 2024 roku podsumowała na plusie. Odnotowała większe zyski i nie ukrywa, że to efekt podwyżki opłat na trasie Kraków-Katowice, które weszły w życie 3 kwietnia 2023 roku. Ponadto ruch na autostradzie A4 się zwiększa, a więcej aut to więcej pieniędzy. Przypomnijmy jednak, że Stalexport ma zarządzać autostradą jeszcze do roku 2027.