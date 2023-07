Prasówka tygodniowa z 30.07.2023 w Suchej Beskidzkiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Według stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku w Polsce jest 979 miast, z czego 302 stanowią gminy miejskie, w tym 66 to miasta na prawach powiatu. Największym miastem w Polsce jest oczywiście Warszawa (populacja: 1 861 975), ale pewnie znacznie mniej osób wie, że najmniejsze miasto w Polsce to Opatowiec (populacja 317). Postanowiliśmy sprawdzić, jakie miasta w Małopolsce są najmniejsze pod względem ludności. Możecie być zaskoczeni!

26 lipca imieniny obchodzi Anna, złóż życzenia na imieniny! U nas znajdziesz śmieszne, oryginalne i najlepsze życzenia - wierszyki i sms-y imieninowe, gotowe do wysłania SMS, Messenger, FB. Pamiętaj, Anna to jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. Nie zapomnij złożyć życzeń!

Tygodniowa prasówka 30.07.2023: 23.07-29.07.2023 Sucha Beskidzka: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Suchej Beskidzkiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym.