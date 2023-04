Przedszkola w Suchej Beskidzkiej w roku szkolnym 2023/2024. Sprawdź, gdzie się znajdują

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola w Suchej Beskidzkiej

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma 3 lata. W niektórych przypadkach dopuszcza się, aby miało ukończone zaledwie 2,5 roku, decyzję w tej sprawie może podjąć bezpośrednio placówka.

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Suchej Beskidzkiej?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli trwają zazwyczaj w pierwszym kwartale roku, na przełomie lutego i marca. Każda placówka decyduje o tym sama. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być inne.

Gdzie znaleźć zasady rekrutacji?

Przedszkola niepubliczne w Suchej Beskidzkiej działają zgodnie z przepisami, które określono w statucie i opierając się na nich przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Oprócz tego pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które uczęszczały do wybranej placówki wcześniej. Pod uwagę bierze się także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 uzyskasz na stronie internetowej lub bezpośrednio w sekretariacie.