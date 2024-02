Przegląd prasy z Suchej Beskidzkiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.02.2024

Coraz więcej osób zastanawia się, w co zainwestować swoje oszczędności, niekoniecznie decydując się na lokaty bankowe czy inne, bardziej ryzykowne formy zarabiania pieniędzy. Zdaniem ekonomisty Marka Zubera, w najbliższym czasie będzie się rozwijał rynek obligacji korporacyjnych, czyli tych emitowanych przez firmy. – To też będzie bardzo ciekawa propozycja dla naszych oszczędności – wyjaśnia.

Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej uznała, że w Domu Opieki Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie, prowadzonym przez zakonnice, dochodziło do przemocy i skierowała do suskiego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom, które znęcały się oraz stosowały przemoc wobec podopiecznych. Chodzi o kierowniczkę oraz jedną z opiekunek, obydwie będące zakonnicami. To jeszcze nie wszystko. Prokuratura wyłączyła do odrębnego postępowania część z materiałów. Możliwe, że zarzuty usłyszą kolejne osoby.