Ścieżki nordic walking do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Pomysły na sportowy dzień w weekend 25 - 26 listopada

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking w pobliżu Suchej Beskidzkiej? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść podpowiedzi na ten tydzień. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać w okolicy Suchej Beskidzkiej na nordic walking. Na ten weekend przygotowaliśmy ścieżki w odległości do 34 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Nordic walking w okolicy Suchej Beskidzkiej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 34 km od Suchej Beskidzkiej. Zobacz, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo nadaje się również dla Ciebie. Przed marszem upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Suchej Beskidzkiej. W sobotę 25 listopada według prognozy pogody ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 88%. W niedzielę 26 listopada zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być -2°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Uklejna i Chełm treningowo Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,23 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 377 m

Suma podejść: 668 m

Suma zejść: 673 m Amatorom nordic walking z Suchej Beskidzkiej trasę poleca XRUN

Trasa idealna na trening górski. Przyjemny las i z ładnymi widokami. Łatwy dojazd samochodem. Początek płaski lub z niewielkim nachyleniem terenu pozwala się rozgrzać. Później niezbyt długie strome podbiegi poprzecinane płaskimi odcinkami. Takie ukształtowanie trasy pozwala odpocząć przed kolejnym podbiegiem. Na końcu mocny zbieg.

Rodzaj nawierzchni ~70% leśne ścieżki reszta asfalt.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Suchej Beskidzkiej

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Czartak - Łysa Góra - Panienka - Gancarz - Groń (schr. Leskowiec) - Magurka Ponikiewska - Czartak. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,71 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 589 m

Suma podejść: 1 341 m

Suma zejść: 1 325 m Gregory poleca trasę uprawiającym nordic walking z Suchej Beskidzkiej

Trasa liczy nieco ponad 26,3 km i jest idealna na około 4 godzinny bieg spokojnym tempem (średnie tempo ok. 7,00-7,15; prędkość ok. 8 km/h*) z kwadransem przerwy w schronisku i pojedynczymi krótkimi postojami. Sam bieg powinien zająć ok. 3h 10 min – 3h 20 min przy w/w tempie i założeniu, że są przyzwoite warunki atmosferyczne, szlak nie jest oblodzony, pokryty śniegiem etc. Trasa w całej niemal zalesiona, z pojedynczymi punktami widokowymi. Oferuje łącznie 1227 m w pionie zbiegów i 1242 m w pionie podbiegów. Jest łatwa orientacyjnie – szlak dość dobrze oznaczony, choć w kilku miejscach skręca dość raptownie. Trasa zwykle prowadzi szerokim dobrze widocznym traktem leśnym, czasem tylko przechodzącym w wąską ścieżkę. [*prędkość jaką widać przy trasie (6,93 km/h) jest obarczona błędem wynikającym z importu pliku GPX z innego urządzenia (w tym wypadku zegarka Suunto). Niekompatybilność systemów i błędne odczytywanie przy eksporcie i imporcie plików jest zjawiskiem dość typowym.]

Zaczynamy na parkingu w Czartaku pod Restauracją Czartak (parking), by przebiec ok 400 metrów i za mostem skręcamy w prawo i biegniemy wzdłuż rzeki szutrową drogą – przed gospodarstwem doga się rozwidla, a my skręcamy w lewą odnogę odbijając od rzeki i zaczynając podbieg (widoczny żółty szlak, który będzie nam towarzyszył następne kilometry). Trochę drogą szutrową, potem asfaltem mijając pojedyncze domy i po odbiciu ostro w lewo od asfaltu i pokonaniu ok. 300 metrów docieramy do linii lasu. Tu uwaga: droga wędruje wygodnie na wprost, nieco nawet się obniżając, ale żółty szlak odbija w prawo, płytkim wąwozem i stromo w górę.

Teraz przez następne 7 km będą czekały nas podbiegi, poprzedzielane niewielkimi zbiegami i równymi odcinkami. W niektórych miejscach szlak przechodzi przez młodniki – zmienia się wtedy z szerokiej drogi w wąską, zarośniętą ścieżkę. Jest też kilkusetmetrowy odcinek drogi wysypany kamieniem-tłuczniem – bardzo ciężko się po tym biegnie. Po ok. 6,6 km od startu szlak sprowadza w dół – dość stromo. Kilkaset metrów zbiega się płytkim parowem o stromych ścianach – tak że biegnąc trzeba się odbijać od ścian i przeskakiwać z jednej strony na drugą, gdyż samo dno wąwozu jest wąskie, pokryte warstwą zbutwiałych liści i ukrytych kamieni /korzeni (dość zdradliwe miejsce gdzie łatwo byłoby skręcić nogę). Na dole trafiamy na asfalt – to droga która prowadzi od strony Wadowic do Kaczyny. Wchodząc na nią skręcamy w lewo i biegniemy kilkaset metrów; potem szlak odbija w prawo i zaczyna się wspinać – przez moment drogą wyłożoną betonowymi kratownicami, a po chwili leśny dukt odbija w prawo w górę. Teraz mamy prawie 2 km podbiegu i po kolejnych kilkuset metrach docieramy (po nico ponad 10 km biegu) do skrzyżowania dróg w lesie, gdzie widać kapliczkę i drogowskazy szlaków. To Skrzyżowanie Panienka (518 m.n.p.m.). Zmieniamy tu szlak – żółty idzie w stronę Łazów i Inwałdu, a my teraz będziemy biec zielonym w kierunku południowym. 3 km biegu po równym i zaczyna się najmocniejszy na tej trasie podbieg – 1,5 km wprost na Gancarz (798 m.n.p.m.). Na szczycie tabliczka na drzewie, oraz duży krzyż na tle szerokiej panoramy Beskidu Małego. Za Gancarzem lekki zbieg szerokim płajem i następnie kilkusetmetrowy podbieg drogą przechodzącą w pewnym momencie w ścieżkę. Po minięciu polanki (latem borówki, maliny), budynku z żelaznymi schodami na podest zbiegamy ca 100 metrów do schroniska. Stąd można sobie wybiec na Leskowiec, ale jeśli nie kierujemy się na Potrójną, ale do Czartaka to trzeba zbiec z powrotem pod schronisko.

Pod schroniskiem oznaczenia żółtego szlaku wskazują Czartak jako miejsce, do którego nas sprowadzi. Mamy zbieg poprzecinany odcinkami po równym. Biegnie się głównie lasem, dość widoczną szeroką drogą, czasem zmieniającą się w porosły trawą leśny trakt. Zbiega się ca 8.7 km obniżając się ponad 500 metrów w pionie. Szlak doprowadza do zabudowań, po wbiegnięciu na asfalt kierujemy się w lewo – i za szosą do drogi głównej łączącej Czartak i Ponikiew, zamykając pętlę. Po ca 200-300 metrach jesteśmy na parkingu skąd startowaliśmy.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: PRZEMASYNABUTACH - okolice Zawoi - Jałowiec, Kolędówka, Solnisko Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,68 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 541 m

Suma podejść: 738 m

Suma zejść: 757 m Przemas74 poleca trasę uprawiającym nordic walking z Suchej Beskidzkiej

Trasa średniej trudności (nie spacerek i nie hardcore).

Startujemy spod sklepu spożywczego, gdzie można za zgodą sprzedawczyni zostawić auto.

Po chwili spaceru po asfalcie wchodzimy na szlak niebieski i po chwili zaczynamy się dość ostro piąć pod górę. Ostre podejście trwa aż do skrzyżowania naszego szlaku z żółtym. Na tym skrzyżowaniu skręcamy w lewo i dochodzimy po 10 minutach do polany z pięknym widokiem.

Po nacieszeniu się widokiem zawracamy i idziemy szlakiem żółtym.

Można zaglądnąć do schroniska "W murowanej piwnicy", żeby chwilę odpocząć i ewentualnie coś przekąsić.

Ze szlaku żółtego skręcamy na polną drogę, która poprowadzi nas w stronę zabudowań i asfaltowej drogi - ale będziemy nią szli tylko chwilę i skręcimy na kolejną polną dróżkę. Dojdziemy nią do szlaku zielonego, którym można dojść do drogi asfaltowej, przy której zostawiliśmy auto.

Można też skrócić sobie trochę drogę (tak jak my to zrobiliśmy) i przeskoczyć polną dróżką. Tak czy inaczej dojdziemy do asfaltowej drogi którą docieramy do punktu startu. Zapraszamy na: Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

