Ścieżki rowerowe do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 21 - 22 października?

Rozważasz wyprawę rowerową w pobliżu Suchej Beskidzkiej? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Suchej Beskidzkiej warto wybrać w weekend.

Rowerem w pobliżu Suchej Beskidzkiej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Suchej Beskidzkiej, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Małopolski odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 119,46 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 504 m

Suma zjazdów: 398 m Trasę rowerową mieszkańcom Suchej Beskidzkiej poleca Jurash Małopolski odcinek WTR i troszkę śląski odcinek. Fajna wycieczka po rewelacyjnych ścieżkach rowerowych po wale Wisły - choć nie wszędzie - a szkoda.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Bursztynowy Szlak Greenways - Gmina Skawina Trasa 12 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,36 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 41 m

Suma zjazdów: 163 m Rowerzystom z Suchej Beskidzkiej trasę poleca Rowerowaskawina

Szlak w Gminie Skawina przebiega nieopodal uroczego modrzewiowego kościoła z XV w. w Woli Radziszowskiej - perły architektury sakralnej w gminie. Faktyczna długość szlaku na obszarze projektu wynosi 15,2 km.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka rowerowa Sucha Beskidzka - Babiogórski PN Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,85 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 379 m

Suma podjazdów: 863 m

Suma zjazdów: 489 m Mongiz poleca trasę mieszkańcom Suchej Beskidzkiej Wycieczka rowerowa z Suchej Beskidzkiej do podnóża Babiogórskiego Parku Narodowego. Do Suchej można dotrzeć z Krakowa pociągiem., Z Zawoi jeżdżą liczne busy, jednak trzeba rozglądać się za dużym autobusem, bo tylko taki zabierze nas z rowerem.

Rozpoczynamy trasę od największej atrakcji okolicy czyli renesansowego zamku suskiego zwanego "Małym Wawelem" (obecnie w zamku prowadzi działalność Miejski Ośrodek Kultury - Zamek, Galeria Sztuki, hotel i Suskie Stowarzyszenie Kultury i Sztuki - Klub Muzyczny "Stara Zbrojownia"). Pierwotnie był to drewniano-kamienny dwór obronny Kaspra Suskiego herbu Saszor, wzniesiony w latach 1554-1580. Teraz jest budowlą trójskrzydłową z czterema narożnymi wieżami, z prostokątnym niemiarowym dziedzińcem z wjazdem od wschodu. Dwupiętrowe skrzydła południowe i zachodnie od strony dziedzińca zdobią piętrowe krużganki. Wieża zegarowa mieści kaplicę, sklepioną żagielkowo o unikatowej polichromii. Na pierwszym piętrze skrzydła zachodniego znajduje się sala rycerska z monumentalnym manierystycznym kominkiem. Po zwiedzeniu zamku i okolicznego parku zamkowego jedziemy prosto kilkaset metrów i za światłami w lewo skręcamy na plac z zabytkową Karczmą Rzym ( usytuowana w centrum suskiej agory, stanowi jeden z ginących przykładów architektury drewnianej, nawiązującej bezpośrednio do tradycji budownictwa ludowego regionu Podbeskidzia. Nie bez powodu stała się centralnym punktem wytyczonego w 2002 roku szlaku architektury drewnianej Małopolski. Karczma jest budowlą drewnianą, zrębową, pokrytą czterospadowym dachem, z charakterystyczną kalenicą oraz arkadowymi podcieniami od strony frontowej. Wzniesiona została w 2. poł. XVIII wieku.Wnętrza karczmy o wystroju regionalnym nawiązują do tradycji górali żywieckich i babiogórskich. Być może suska karczma stała się pierwowzorem Karczmy "Rzym", opisywanej przez Adama Mickiewicza w balladzie "Pani Twardowska"). Po opuszczeniu ryneczku skręcamy w prawo w ulicę Piłsudskiego (droga 946) i przejeżdżamy nią przez centrum miasta. Aby urozmaicić trasę, za miastem skręcamy w prawo i pnąc się pod górkę, podziwiając widoki, docieramy do Krzeszowa. Przy kościele skręcamy w lewo i jadąc w dół, docieramy ponownie do głównej drogi oraz miejscowości Kuków. Mijamy rzeczkę i skręcamy w prawo w stronę miejscowości Lachowice, gdzie znajduje się drugi przykład wspaniałej architektury drewnianej - kościół pw. św. św. Piotra i Pawła. Zbudowany został w 1789 r. Dach świątyni oraz daszki obiegających cały budynek, częściowo oszalowanych podcieni, pokryte są gontem, ściany zaś oszalowane deskami. Wnętrze ozdobione jest polichromią z XIX w. W ołtarzu głównym znajduje się piękny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Pochyła wieża zwieńczona jest kulistym hełmem. W podcieniach umieszczone są malowane stacje Drogi Krzyżowej wykonane w 1846 r. Musimy wrócić tą samą drogą do Stryszawy, słynącej z wyrobu drewnianych zabawek. Corocznie odbywa się tu "Święto Zabawki Ludowej". Z głównej drogi za stacją benzynową skręcamy w prawo, mijamy Kwaki, Balcery i zaczynamy podjazd na przełęcz Przysłop. Na szczycie przełęczy znajduje się skrzyżowanie, wybieramy opcje na wprost i ostro w dól zjeżdżamy do najdłuższej wsi w Polsce o nazwie Zawoja. Po dojechaniu do trasy 957 skręcamy w prawo i po około 2 km dojeżdżamy do centrum wsi z kolejnym zabytkowym drewnianym kościołkiem św. Klemensa. Wzniesiony w latach 1757-1759, został gruntownie przebudowany w roku 1888. Jego bryła odbiega od stereotypowego wizerunku drewnianego kościółka polskiego, nawiązując do wzorów niemieckich i szwajcarskich. Ciekawostką jest konstrukcja wzmocniona żeliwnymi kolumnami, wydzielającymi nawy boczne, co pozwoliło na uzyskanie dużych rozmiarów wnętrza świątyni. Opuszczamy centrum, mijamy Zawoję Widły i na rondzie skręcamy w prawo, aby powoli zacząć zbliżać się do granic Babiogórskiego Parku Narodowego. Przy wejściu do parku po prawej stronie znajduje się Skansen PTTK im J. Żaka w Zawoi Markowej, który skansen prezentuje tradycyjne budownictwo Babiogórców. Tutaj kończymy dzisiejszą trasę rowerową.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Suchej Beskidzkiej

🚲 Trasa rowerowa: Czerwona trasa rowerowa w Korbielowie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,93 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 438 m

Suma zjazdów: 392 m Trasę rowerową mieszkańcom Suchej Beskidzkiej poleca Jurash

Fajnie przygotowana trasa rowerowa (jedna z czterech) w całości wysypana szutrem lecz niestety przecina ją rzeczka i nie ma jak jej przekroczyć (może w lecie i jak woda jest mniejsza).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krakowski Szlak Generała Bema Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,57 km

Czas trwania wyprawy: 47 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 136 m

Suma zjazdów: 66 m Trasę dla rowerzystów z Suchej Beskidzkiej poleca Szlaki_Malopolski Generał Józef Bem urodzony w Tarnowie, część dzieciństwa spędził na terenie podkrakowskim. Fakt ten wykorzystano tworząc Krakowski Szlak Generała Bema. Nie jest to typowy szlak związany z biografią danej osoby. Twórcy zaplanowali trasę krajoznawczą pokazując nam zabytki, które pojawiały się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a więc nie tylko te, które można wiązać z czasami Generała Bema.

Zwiedzanie szlaku można rozpocząć przy pętli tramwajowej w Borku Fałęckim lub 7 km dalej, na stacji PKP Kraków-Sidzina. Powrót do Krakowa przewidziano pociągiem ze stacji Radziszów (linia Kraków Płaszów – Zakopane). Osoby chcące wrócić do Krakowa na rowerach – będą miały do pokonania dodatkowe 20 km. Od pętli tramwajowej w Borku Fałęckim szlak biegnie chodnikiem do ulicy Goryczkowej, następnie skręca w lewo w ulicę Żywiecką. Przed skrzyżowaniem z ulicą Zawiłą mija się pomnik upamiętniający miejsce dawnego hitlerowskiego obozu karnego – Stalag 369. Na pobliskiej Górze Borkowskiej zwiedzić można kościół pw. Matki Bożej Zwycięskiej – wzniesiony w 1936 r. oraz dwór z poł. XIX w. (obecnie: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PAN) – usytuowany w zabytkowym klasycystycznym parku z kaplicą.

Dalsza trasa wiedzie przez Kobierzyn, gdzie znajduje się Szpital Neuropsychiatryczny im. J. Babińskiego, który powstał w latach 1912 – 1917. Na obszarze ok. 20 ha znajdują się zabudowania i park z kaplicą, wpisane do rejestru zabytków. Podczas II wojny światowej po wymordowaniu pacjentów, zakwaterowano tu formacje Hitlerjugend, potem kompleks zamieniono na szpital wojskowy.

Pokonując ulice: Zawiłą, Babińskiego, Spacerową i Działowskiego, dojeżdża się do stacji PKP Kraków-Sidzina – dawnej wsi, w XI w. należącej do opactwa tynieckiego. Ulicami: Prażmowskiego, Nałkowskiej i Żyzną szlak wiedzie na południe. W pobliżu miejscowej szkoły znajduje się klasycystyczny dworek ze spichlerzem i parkiem w stylu włoskim z licznymi pomnikami przyrody (obecnie: stanowi własność prywatną z artystyczną pracownią odlewniczą – Pegaz). Na grzbiecie libertowskim trasa skręca w lewo. Przejeżdżając przez Libertów podziwiać można nowoczesny kościół pw. św. Brata Alberta i położony niedaleko niego dwór z początku XIX w., otoczony parkiem krajobrazowym ze starodrzewem. Dalej szlak skręca w prawo i przez pola prowadzi do drogi Kraków – Zakopane. Po jej przecięciu trasa wiedzie w kierunku wsi Gaj, w XI w. należącej do benedyktynów z Tyńca. Na miejscu drewnianego kościoła z XIII w. wzniesiono w 1626 r. kolejny z cudownym obrazem Matki Boskiej Gajowskiej, przebudowany w XVII w. w stylu barokowym. W tej miejscowości zachował się jeden budynek z dawnych zabudowań dworskich rodziny Bemów. Przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II znajduje się granitowa tablica w formie otwartej księgi upamiętniająca pobyt gen. Bema w Gaju w latach 1801-1809.

Po przebyciu kilkuset metrów dociera się do centrum Mogilan. W tej wsi warto zwiedzić kościół i dwór klasycystyczny z XVIII w. z parkiem w stylu francuskim, gdzie wybudowano kopiec parkowo-widokowy (wysokość ok. 3 m). Z Mogilan szlak prowadzi do stacji PKP Radziszów. Wycieczka ta to podróż krajoznawcza z historią w tle. W trakcie jej trwania podziwiamy piękno podkrakowskich terenów i zabytki o długiej historii. Szlak daje możliwość aktywnego spędzenia czasu z rodziną, łączącego młodsze i starsze pokolenie.

Opracowanie: Katarzyna Nowicka

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl).

Nawiguj

