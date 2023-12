Spacer do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 16 - 17 grudnia

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na uroczą trasę spacerową w okolicy Suchej Beskidzkiej? Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe trasy. Mogą mieć różny dystans, i właśnie dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na prozdrowotny spacer w odległości do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe w pobliżu Suchej Beskidzkiej przygotowaliśmy na weekend.

Spacerem z Suchej Beskidzkiej

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 16 grudnia w Suchej Beskidzkiej ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 54%. W niedzielę 17 grudnia w Suchej Beskidzkiej ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 27%. 🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Skołczanka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,14 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podejść: 326 m

Suma zejść: 353 m Trasę dla spacerowiczów z Suchej Beskidzkiej poleca Alli Odjazd autobusu MPK 10:10 z przystanku Centrum Kongresowe ICE, przyjazd 10:33, na przystanek Bolesława Śmiałego. Od przystanku rozpoczyna się spacer za turystycznym znakiem niebieskimi. Pogoda słoneczna 26 stopni Celsjusza. Łatwe zalesione pagórki Uroczysko Wielkanoc i Uroczysko Kowadza. Z nostalgią mijam groby 500 pomordowanych Żydów, a na wzniesieniu leśny ołtarz MB. Tablice dydaktyczne opisują osobliwości rezerwatu. Dowiedziałem się, że kopiec mrówek z jednego mrowiska, w czasie masowego pojawienia się szkodników, może zniszczyć nawet 10 mln owadów. Leśna ścieżka, meandrując, prowadzi do końcowego przystanku MPK Tyniec Kamieniołom. Krótka asfaltowa droga, potem wzniesienie Grodzisko, a wałem Wisły osiąga się Opactwo Benedyktynów i po 15 minutach przystanek MPK Tyniec, meta spaceru.

Nawiguj

Trasa liczy nieco ponad 26,3 km i jest idealna na około 4 godzinny bieg spokojnym tempem (średnie tempo ok. 7,00-7,15; prędkość ok. 8 km/h*) z kwadransem przerwy w schronisku i pojedynczymi krótkimi postojami. Sam bieg powinien zająć ok. 3h 10 min – 3h 20 min przy w/w tempie i założeniu, że są przyzwoite warunki atmosferyczne, szlak nie jest oblodzony, pokryty śniegiem etc. Trasa w całej niemal zalesiona, z pojedynczymi punktami widokowymi. Oferuje łącznie 1227 m w pionie zbiegów i 1242 m w pionie podbiegów. Jest łatwa orientacyjnie – szlak dość dobrze oznaczony, choć w kilku miejscach skręca dość raptownie. Trasa zwykle prowadzi szerokim dobrze widocznym traktem leśnym, czasem tylko przechodzącym w wąską ścieżkę.

[*prędkość jaką widać przy trasie (6,93 km/h) jest obarczona błędem wynikającym z importu pliku GPX z innego urządzenia (w tym wypadku zegarka Suunto). Niekompatybilność systemów i błędne odczytywanie przy eksporcie i imporcie plików jest zjawiskiem dość typowym.] Zaczynamy na parkingu w Czartaku pod Restauracją Czartak (parking), by przebiec ok 400 metrów i za mostem skręcamy w prawo i biegniemy wzdłuż rzeki szutrową drogą – przed gospodarstwem doga się rozwidla, a my skręcamy w lewą odnogę odbijając od rzeki i zaczynając podbieg (widoczny żółty szlak, który będzie nam towarzyszył następne kilometry). Trochę drogą szutrową, potem asfaltem mijając pojedyncze domy i po odbiciu ostro w lewo od asfaltu i pokonaniu ok. 300 metrów docieramy do linii lasu. Tu uwaga: droga wędruje wygodnie na wprost, nieco nawet się obniżając, ale żółty szlak odbija w prawo, płytkim wąwozem i stromo w górę.

Teraz przez następne 7 km będą czekały nas podbiegi, poprzedzielane niewielkimi zbiegami i równymi odcinkami. W niektórych miejscach szlak przechodzi przez młodniki – zmienia się wtedy z szerokiej drogi w wąską, zarośniętą ścieżkę. Jest też kilkusetmetrowy odcinek drogi wysypany kamieniem-tłuczniem – bardzo ciężko się po tym biegnie. Po ok. 6,6 km od startu szlak sprowadza w dół – dość stromo. Kilkaset metrów zbiega się płytkim parowem o stromych ścianach – tak że biegnąc trzeba się odbijać od ścian i przeskakiwać z jednej strony na drugą, gdyż samo dno wąwozu jest wąskie, pokryte warstwą zbutwiałych liści i ukrytych kamieni /korzeni (dość zdradliwe miejsce gdzie łatwo byłoby skręcić nogę). Na dole trafiamy na asfalt – to droga która prowadzi od strony Wadowic do Kaczyny. Wchodząc na nią skręcamy w lewo i biegniemy kilkaset metrów; potem szlak odbija w prawo i zaczyna się wspinać – przez moment drogą wyłożoną betonowymi kratownicami, a po chwili leśny dukt odbija w prawo w górę. Teraz mamy prawie 2 km podbiegu i po kolejnych kilkuset metrach docieramy (po nico ponad 10 km biegu) do skrzyżowania dróg w lesie, gdzie widać kapliczkę i drogowskazy szlaków. To Skrzyżowanie Panienka (518 m.n.p.m.). Zmieniamy tu szlak – żółty idzie w stronę Łazów i Inwałdu, a my teraz będziemy biec zielonym w kierunku południowym. 3 km biegu po równym i zaczyna się najmocniejszy na tej trasie podbieg – 1,5 km wprost na Gancarz (798 m.n.p.m.). Na szczycie tabliczka na drzewie, oraz duży krzyż na tle szerokiej panoramy Beskidu Małego. Za Gancarzem lekki zbieg szerokim płajem i następnie kilkusetmetrowy podbieg drogą przechodzącą w pewnym momencie w ścieżkę. Po minięciu polanki (latem borówki, maliny), budynku z żelaznymi schodami na podest zbiegamy ca 100 metrów do schroniska. Stąd można sobie wybiec na Leskowiec, ale jeśli nie kierujemy się na Potrójną, ale do Czartaka to trzeba zbiec z powrotem pod schronisko.

Pod schroniskiem oznaczenia żółtego szlaku wskazują Czartak jako miejsce, do którego nas sprowadzi. Mamy zbieg poprzecinany odcinkami po równym. Biegnie się głównie lasem, dość widoczną szeroką drogą, czasem zmieniającą się w porosły trawą leśny trakt. Zbiega się ca 8.7 km obniżając się ponad 500 metrów w pionie. Szlak doprowadza do zabudowań, po wbiegnięciu na asfalt kierujemy się w lewo – i za szosą do drogi głównej łączącej Czartak i Ponikiew, zamykając pętlę. Po ca 200-300 metrach jesteśmy na parkingu skąd startowaliśmy.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Krakowski Szlak Świętych Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,39 km

Czas trwania spaceru: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 72 m

Suma zejść: 91 m Spacerowiczom z Suchej Beskidzkiej trasę poleca Szlaki_Malopolski

Krakowski Szlak Świętych to trasa miejska przygotowana specjalnie dla turystów – pielgrzymów. Trasa prowadzi przez 19 krakowskich kościołów i prezentuje miejsca związane z osobami uznanymi za święte lub błogosławione. Miejsca na szlaku oznaczone są specjalnymi tablicami, a turyści zainteresowani takim zwiedzaniem mają też do dyspozycji przewodnik w formacie PDF (do pobrania i wydrukowania). Przybywając do Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa warto zwrócić uwagę na fakt, że o jego niezwykłości stanowią nie tylko zabytkowe budynki wpisane w 1978 r. na Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Swoiste genius loci Kraków zawdzięcza przede wszystkich ludziom, którzy tu kiedyś żyli. Groby, niektórych z nich, ulokowane w dziewiętnastu przepięknych krakowskich kościołach, ułożyły się w „Krakowski Szlak Świętych” i zapraszają do kontemplacji nie tylko cudownej architektury miasta, ale też duchowych jego dziejów zapisanych życiem świętych biskupów, misjonarzy, kaznodziejów, królów i książąt, skromnych kapłanów, sióstr i braci zakonnych, a także tzw. ludzi świeckich.

Opracowanie: Karolina Fidyk

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Suchej Beskidzkiej

Co dają regularne spacery?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie.

Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Chodzenie na spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

