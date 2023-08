Spacer do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Urokliwe ścieżki na weekend 19 - 20 sierpnia

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na niebanalną trasę na spacer w okolicy Suchej Beskidzkiej? Nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe trasy. Mogą mieć różny dystans, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na energetyzujący spacer w odległości do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w okolicy Suchej Beskidzkiej warto wybrać w weekend.

Wycieczki ze spacerem z Suchej Beskidzkiej We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 34 km od Suchej Beskidzkiej, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Skołczanka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,14 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podejść: 326 m

Suma zejść: 353 m Alli poleca trasę mieszkańcom Suchej Beskidzkiej Odjazd autobusu MPK 10:10 z przystanku Centrum Kongresowe ICE, przyjazd 10:33, na przystanek Bolesława Śmiałego. Od przystanku rozpoczyna się spacer za turystycznym znakiem niebieskimi. Pogoda słoneczna 26 stopni Celsjusza. Łatwe zalesione pagórki Uroczysko Wielkanoc i Uroczysko Kowadza. Z nostalgią mijam groby 500 pomordowanych Żydów, a na wzniesieniu leśny ołtarz MB. Tablice dydaktyczne opisują osobliwości rezerwatu. Dowiedziałem się, że kopiec mrówek z jednego mrowiska, w czasie masowego pojawienia się szkodników, może zniszczyć nawet 10 mln owadów. Leśna ścieżka, meandrując, prowadzi do końcowego przystanku MPK Tyniec Kamieniołom. Krótka asfaltowa droga, potem wzniesienie Grodzisko, a wałem Wisły osiąga się Opactwo Benedyktynów i po 15 minutach przystanek MPK Tyniec, meta spaceru.

🌳 Trasa spacerowa: Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,51 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 115 m

Suma zejść: 43 m Szlaki_Malopolski poleca trasę mieszkańcom Suchej Beskidzkiej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy współpracy z Fundacją Muzeum Wojciecha Weissa i Małopolskim Instytutem Kultury wydało przewodnik po Kalwaryjskim Szlaku Wojciecha Weissa.

Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa to propozycja zwiedzania Kalwarii Zebrzydowskiej śladami Wojciecha Weissa i jego żony Aneri. Jest to szlak pieszo-samochodowy, składający się z dwóch pętli. Pętla A przeznaczona dla miłośników spacerów zachęca do wyprawy śladami Wojciecha Weissa po kalwaryjskich dróżkach. Pętla B prowadzi przez mniej znane zakątki Kalwarii Zebrzydowskiej i pobliskich Zebrzydowic, polecana jest turystom zmotoryzowanym.

Wojciech Weiss (1875-1950) był wybitnym malarzem i grafikiem, uczniem, profesorem i rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Urodzony na emigracji w Rumunii, rozpoczął naukę we Lwowie, skąd przeniósł się do Krakowa i z miastem tym związał swoje życie. Drugim miejscem, które nierozerwalnie łączyło się z jego twórczością, była Kalwaria Zebrzydowska, gdzie szukając chwil odpoczynku od miejskiego gwaru, mieszkał i malował w domu otoczonym sadem przy ul. Jagiellońskiej. (Cytat za: „Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa – przewodnik” Niezbędne materiały do publikacji udostępniła Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa. Autorką tekstu przewodnika jest Zofia Weiss-Nowina Konopka, która w oparciu o źródła historyczne, jak i przekazy ustne mieszkańców miasta stworzyła interesującą opowieść o pobycie artysty w Kalwarii. Małopolski Instytut Kultury był partnerem merytorycznym projektu odpowiedzialnym za opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów.

Przewodnik można otrzymać w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (ul. Broniewskiego 3, Kalwaria Zebrzydowska) oraz w Małopolskim Instytucie Kultury (ul. Karmelicka 27, Kraków). Opracowanie: Karolina Fidyk

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: PRZEMASYNABUTACH - okolice Zawoi - Jałowiec, Kolędówka, Solnisko Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,68 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 541 m

Suma podejść: 738 m

Suma zejść: 757 m Przemas74 poleca trasę mieszkańcom Suchej Beskidzkiej

Trasa średniej trudności (nie spacerek i nie hardcore).

Startujemy spod sklepu spożywczego, gdzie można za zgodą sprzedawczyni zostawić auto.

Po chwili spaceru po asfalcie wchodzimy na szlak niebieski i po chwili zaczynamy się dość ostro piąć pod górę. Ostre podejście trwa aż do skrzyżowania naszego szlaku z żółtym. Na tym skrzyżowaniu skręcamy w lewo i dochodzimy po 10 minutach do polany z pięknym widokiem.

Po nacieszeniu się widokiem zawracamy i idziemy szlakiem żółtym.

Można zaglądnąć do schroniska "W murowanej piwnicy", żeby chwilę odpocząć i ewentualnie coś przekąsić.

Ze szlaku żółtego skręcamy na polną drogę, która poprowadzi nas w stronę zabudowań i asfaltowej drogi - ale będziemy nią szli tylko chwilę i skręcimy na kolejną polną dróżkę. Dojdziemy nią do szlaku zielonego, którym można dojść do drogi asfaltowej, przy której zostawiliśmy auto.

Można też skrócić sobie trochę drogę (tak jak my to zrobiliśmy) i przeskoczyć polną dróżką. Tak czy inaczej dojdziemy do asfaltowej drogi którą docieramy do punktu startu. Zapraszamy na: Nawiguj

Co dają regularne spacery? Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem. Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

