Trasy na rower do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Suchej Beskidzkiej? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Suchej Beskidzkiej przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe z Suchej Beskidzkiej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Suchej Beskidzkiej, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 02 grudnia w Suchej Beskidzkiej ma być -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 99%. W niedzielę 03 grudnia w Suchej Beskidzkiej ma być -2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 93%. 🚲 Trasa rowerowa: II Rajd Rowerowy Skawina-Tyniec-Piekary Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,62 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 178 m

Suma zjazdów: 179 m Rowerzystom z Suchej Beskidzkiej trasę poleca Rowerowaskawina Trasa o średnim stopniu trudności, poprowadzona po drogach publicznych, polnych drogach, leśnymi ścieżkami, korona wałów rzeki Wisły.

Start z Parku Miejskiego w Skawinie w dniu 12 sierpnia 2017 r. o godzinie 9.00. Ze względu na zróżnicowaną nawierzchnię preferowany jest rower górski lub trekkingowy.

Trasa przebiega ul. Tyniecką, Wielogórską,Podgórki Tynieckie, ścieżką w Rezerwacie Skołczanka, ul. Obrony Tyńca, Bolesława Śmiałego, Bernardyńską. Piknik w Wiosce Rowerowej Aktywna Kolna Krótki odpoczynek w okolicy przeprawy promowej, część uczestników do Piekar może przeprawić się promem, pozostali kontynuują jazdę ul. Promową, kładką pieszo-rowerową przy Stopniu Wodnym Kościuszko, ścieżką obok drogi nr 780. Po przejechaniu odcinka drogi 780 zjazd na ścieżkę biegnącą wzdłuż zabudowań w kierunku boiska sportowego. Kolejny przystanek przy promie w Piekarach. Przejazd polna drogą na wał, zjazd w kierunku Spyrlaczowej Jamy. Dalej trasa poprowadzona została koronę wału rzeki Wisły, po przejechaniu kilkuset metrów można zjechać z wału na polną drogę, przejazd obok boiska w Ściejowicach, przeprawa promowa w Jeziorzanach. Powrót WTR do mostu przy ul. Piastowskiej.

🚲 Trasa rowerowa: Tour de Babia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 152,97 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 698 m

Suma podjazdów: 1 366 m

Suma zjazdów: 1 360 m Rowerzystom z Suchej Beskidzkiej trasę poleca Svengips Trasę rozpoczynam w domu czyli w Zembrzycach. Początkowo kieruję się do Suchej Beskidzkiej słynącej z renesansowego zamku nazywanego Małym Wawelem i karczmy Rzym, następnie przez Stryszawę i Lachowice za którymi czeka mnie pierwszy podjazd na przełęcz za którą będziemy mieć już zjazd przez Koszarawę do Jeleśni. W Jeleśni na skrzyżowaniu obok zabytkowej karczmy skręcam w lewo i przez Korbielów jadę do przejścia granicznego na przełęczy Glinne. Z przełęczy długi i malowniczy zjazd w kierunku Jeziora Orawskiego i Namestova, gdzie odbijam w lewo na zaporę. Gdy już kończę objeżdżać jezioro docieram do Trsteny skąd prostą szosą przez przejście graniczne w Chyżnym docieram do Jabłonki. Następnie kieruję się do Zawoi przez obie Zubrzyce (Dolną i Górną) mijając po drodze skansen gdzie kręcono Ogniem i Mieczem oraz wisienkę na torcie czyli przełęcz Krowiarki (1010 mnpm). Gdy osiągam ten najwyższy punkt wycieczki mam już długi zjazd wczasie którego podziwiam Zawoję, Skawicę, Maków Podhalański z wszystkimi pasmami je otaczającymi.

🚲 Trasa rowerowa: Krakowski Szlak Generała Bema Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,57 km

Czas trwania wyprawy: 47 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 136 m

Suma zjazdów: 66 m Trasę rowerową mieszkańcom Suchej Beskidzkiej poleca Szlaki_Malopolski

Generał Józef Bem urodzony w Tarnowie, część dzieciństwa spędził na terenie podkrakowskim. Fakt ten wykorzystano tworząc Krakowski Szlak Generała Bema. Nie jest to typowy szlak związany z biografią danej osoby. Twórcy zaplanowali trasę krajoznawczą pokazując nam zabytki, które pojawiały się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a więc nie tylko te, które można wiązać z czasami Generała Bema. Zwiedzanie szlaku można rozpocząć przy pętli tramwajowej w Borku Fałęckim lub 7 km dalej, na stacji PKP Kraków-Sidzina. Powrót do Krakowa przewidziano pociągiem ze stacji Radziszów (linia Kraków Płaszów – Zakopane). Osoby chcące wrócić do Krakowa na rowerach – będą miały do pokonania dodatkowe 20 km.

Od pętli tramwajowej w Borku Fałęckim szlak biegnie chodnikiem do ulicy Goryczkowej, następnie skręca w lewo w ulicę Żywiecką. Przed skrzyżowaniem z ulicą Zawiłą mija się pomnik upamiętniający miejsce dawnego hitlerowskiego obozu karnego – Stalag 369. Na pobliskiej Górze Borkowskiej zwiedzić można kościół pw. Matki Bożej Zwycięskiej – wzniesiony w 1936 r. oraz dwór z poł. XIX w. (obecnie: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PAN) – usytuowany w zabytkowym klasycystycznym parku z kaplicą.

Dalsza trasa wiedzie przez Kobierzyn, gdzie znajduje się Szpital Neuropsychiatryczny im. J. Babińskiego, który powstał w latach 1912 – 1917. Na obszarze ok. 20 ha znajdują się zabudowania i park z kaplicą, wpisane do rejestru zabytków. Podczas II wojny światowej po wymordowaniu pacjentów, zakwaterowano tu formacje Hitlerjugend, potem kompleks zamieniono na szpital wojskowy.

Pokonując ulice: Zawiłą, Babińskiego, Spacerową i Działowskiego, dojeżdża się do stacji PKP Kraków-Sidzina – dawnej wsi, w XI w. należącej do opactwa tynieckiego. Ulicami: Prażmowskiego, Nałkowskiej i Żyzną szlak wiedzie na południe. W pobliżu miejscowej szkoły znajduje się klasycystyczny dworek ze spichlerzem i parkiem w stylu włoskim z licznymi pomnikami przyrody (obecnie: stanowi własność prywatną z artystyczną pracownią odlewniczą – Pegaz).

Na grzbiecie libertowskim trasa skręca w lewo. Przejeżdżając przez Libertów podziwiać można nowoczesny kościół pw. św. Brata Alberta i położony niedaleko niego dwór z początku XIX w., otoczony parkiem krajobrazowym ze starodrzewem. Dalej szlak skręca w prawo i przez pola prowadzi do drogi Kraków – Zakopane. Po jej przecięciu trasa wiedzie w kierunku wsi Gaj, w XI w. należącej do benedyktynów z Tyńca. Na miejscu drewnianego kościoła z XIII w. wzniesiono w 1626 r. kolejny z cudownym obrazem Matki Boskiej Gajowskiej, przebudowany w XVII w. w stylu barokowym. W tej miejscowości zachował się jeden budynek z dawnych zabudowań dworskich rodziny Bemów. Przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II znajduje się granitowa tablica w formie otwartej księgi upamiętniająca pobyt gen. Bema w Gaju w latach 1801-1809.

Po przebyciu kilkuset metrów dociera się do centrum Mogilan. W tej wsi warto zwiedzić kościół i dwór klasycystyczny z XVIII w. z parkiem w stylu francuskim, gdzie wybudowano kopiec parkowo-widokowy (wysokość ok. 3 m). Z Mogilan szlak prowadzi do stacji PKP Radziszów. Wycieczka ta to podróż krajoznawcza z historią w tle. W trakcie jej trwania podziwiamy piękno podkrakowskich terenów i zabytki o długiej historii. Szlak daje możliwość aktywnego spędzenia czasu z rodziną, łączącego młodsze i starsze pokolenie. Opracowanie: Katarzyna Nowicka

🚲 Trasa rowerowa: Rychwałd-Żywiec-Tresna-Góra Żar Stopień trudności: 2.0

Dystans: 48,44 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 543 m

Suma podjazdów: 1 768 m

Suma zjazdów: 1 760 m Ireneusz poleca trasę rowerzystom z Suchej Beskidzkiej

Przez Żywiec.

Historia parafii w Rychwałdzie sięga 1472 roku. W pierwszej połowie XVI wieku wybudowany został w tym miejscu drewniany kościół św. Mikołaja. Kiedy do świątyni wprowadzono obraz Matki Bożej, zaczęło przybywać tam coraz więcej pielgrzymów. Konieczny stał się zatem większy kościół. Cudowny Obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej znajduje się w ołtarzu głównym świątyni. Wizerunek ten był początkowo własnością rodziny Grudzińskich i znajdował się w majątku Piotra Samuela Grudzińskiego w Wielkopolsce. Kiedy w 1640 r. Katarzyna Komorowska, właścicielka Ślemienia poślubiła Piotra Samuela, obraz Matki Bożej Pociesznej trafił do jej rodzinnej miejscowości a następnie do Rychwałdu.

🚲 Trasa rowerowa: Bursztynowy Szlak Greenways - Gmina Skawina Trasa 12 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,36 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 41 m

Suma zjazdów: 163 m Trasę dla rowerzystów z Suchej Beskidzkiej poleca Rowerowaskawina

Szlak w Gminie Skawina przebiega nieopodal uroczego modrzewiowego kościoła z XV w. w Woli Radziszowskiej - perły architektury sakralnej w gminie. Faktyczna długość szlaku na obszarze projektu wynosi 15,2 km.

Zadbaj o rower

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

