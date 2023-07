Trasy spacerowe do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Pomysły spędzenie czasu w weekend 5 - 6 sierpnia

Wycieczki ze spacerem z Suchej Beskidzkiej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 34 km od Suchej Beskidzkiej, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,68 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 541 m

Suma podejść: 738 m

Suma zejść: 757 m

Przemas74 poleca trasę mieszkańcom Suchej Beskidzkiej

Trasa średniej trudności (nie spacerek i nie hardcore).

Startujemy spod sklepu spożywczego, gdzie można za zgodą sprzedawczyni zostawić auto.

Po chwili spaceru po asfalcie wchodzimy na szlak niebieski i po chwili zaczynamy się dość ostro piąć pod górę. Ostre podejście trwa aż do skrzyżowania naszego szlaku z żółtym. Na tym skrzyżowaniu skręcamy w lewo i dochodzimy po 10 minutach do polany z pięknym widokiem.

Po nacieszeniu się widokiem zawracamy i idziemy szlakiem żółtym.

Można zaglądnąć do schroniska "W murowanej piwnicy", żeby chwilę odpocząć i ewentualnie coś przekąsić.

Ze szlaku żółtego skręcamy na polną drogę, która poprowadzi nas w stronę zabudowań i asfaltowej drogi - ale będziemy nią szli tylko chwilę i skręcimy na kolejną polną dróżkę. Dojdziemy nią do szlaku zielonego, którym można dojść do drogi asfaltowej, przy której zostawiliśmy auto.

Można też skrócić sobie trochę drogę (tak jak my to zrobiliśmy) i przeskoczyć polną dróżką. Tak czy inaczej dojdziemy do asfaltowej drogi którą docieramy do punktu startu.

🌳 Trasa spacerowa: Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,51 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 115 m

Suma zejść: 43 m