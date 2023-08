Wycieczki rowerowe do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 19 - 20 sierpnia?

Kolejno (na północ i wschód) szlakami z Kocierzy : Zielony do Błasiakówka (747mnpm), dalej czerwony (później czerwono żółty) i zielonym do Targoszów. Od tej pory czerownym Schroniska PTTK Leskowiec (890mnpm). Dalej czerwonym i powrót do Kocierzy zielonym od strony południowej.

Trasa z Korbielowa. Początkowo trafiłem na trochę złą drogę i musiałem się przedzierać parę metrów przez krzaki. Później trasa pod Halę Miziową nawet nie taka trudna technicznie, ale bardzo stroma.

Z Hali Miziowej na Rysiankę trasa fajna, jednak trosze śniegu jeszcze było.

Zjazd z Rysianki do drogi leśnej ciężki. Powrót do Korbielowa mało uczęszczanymi drogami - jednak w miarę ok.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,85 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 379 m

Suma podjazdów: 863 m

Suma zjazdów: 489 m

Wycieczka rowerowa z Suchej Beskidzkiej do podnóża Babiogórskiego Parku Narodowego. Do Suchej można dotrzeć z Krakowa pociągiem., Z Zawoi jeżdżą liczne busy, jednak trzeba rozglądać się za dużym autobusem, bo tylko taki zabierze nas z rowerem.

Rozpoczynamy trasę od największej atrakcji okolicy czyli renesansowego zamku suskiego zwanego "Małym Wawelem" (obecnie w zamku prowadzi działalność Miejski Ośrodek Kultury - Zamek, Galeria Sztuki, hotel i Suskie Stowarzyszenie Kultury i Sztuki - Klub Muzyczny "Stara Zbrojownia"). Pierwotnie był to drewniano-kamienny dwór obronny Kaspra Suskiego herbu Saszor, wzniesiony w latach 1554-1580. Teraz jest budowlą trójskrzydłową z czterema narożnymi wieżami, z prostokątnym niemiarowym dziedzińcem z wjazdem od wschodu. Dwupiętrowe skrzydła południowe i zachodnie od strony dziedzińca zdobią piętrowe krużganki. Wieża zegarowa mieści kaplicę, sklepioną żagielkowo o unikatowej polichromii. Na pierwszym piętrze skrzydła zachodniego znajduje się sala rycerska z monumentalnym manierystycznym kominkiem. Po zwiedzeniu zamku i okolicznego parku zamkowego jedziemy prosto kilkaset metrów i za światłami w lewo skręcamy na plac z zabytkową Karczmą Rzym ( usytuowana w centrum suskiej agory, stanowi jeden z ginących przykładów architektury drewnianej, nawiązującej bezpośrednio do tradycji budownictwa ludowego regionu Podbeskidzia. Nie bez powodu stała się centralnym punktem wytyczonego w 2002 roku szlaku architektury drewnianej Małopolski. Karczma jest budowlą drewnianą, zrębową, pokrytą czterospadowym dachem, z charakterystyczną kalenicą oraz arkadowymi podcieniami od strony frontowej. Wzniesiona została w 2. poł. XVIII wieku.Wnętrza karczmy o wystroju regionalnym nawiązują do tradycji górali żywieckich i babiogórskich. Być może suska karczma stała się pierwowzorem Karczmy "Rzym", opisywanej przez Adama Mickiewicza w balladzie "Pani Twardowska"). Po opuszczeniu ryneczku skręcamy w prawo w ulicę Piłsudskiego (droga 946) i przejeżdżamy nią przez centrum miasta. Aby urozmaicić trasę, za miastem skręcamy w prawo i pnąc się pod górkę, podziwiając widoki, docieramy do Krzeszowa. Przy kościele skręcamy w lewo i jadąc w dół, docieramy ponownie do głównej drogi oraz miejscowości Kuków. Mijamy rzeczkę i skręcamy w prawo w stronę miejscowości Lachowice, gdzie znajduje się drugi przykład wspaniałej architektury drewnianej - kościół pw. św. św. Piotra i Pawła. Zbudowany został w 1789 r. Dach świątyni oraz daszki obiegających cały budynek, częściowo oszalowanych podcieni, pokryte są gontem, ściany zaś oszalowane deskami. Wnętrze ozdobione jest polichromią z XIX w. W ołtarzu głównym znajduje się piękny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Pochyła wieża zwieńczona jest kulistym hełmem. W podcieniach umieszczone są malowane stacje Drogi Krzyżowej wykonane w 1846 r. Musimy wrócić tą samą drogą do Stryszawy, słynącej z wyrobu drewnianych zabawek. Corocznie odbywa się tu "Święto Zabawki Ludowej". Z głównej drogi za stacją benzynową skręcamy w prawo, mijamy Kwaki, Balcery i zaczynamy podjazd na przełęcz Przysłop. Na szczycie przełęczy znajduje się skrzyżowanie, wybieramy opcje na wprost i ostro w dól zjeżdżamy do najdłuższej wsi w Polsce o nazwie Zawoja. Po dojechaniu do trasy 957 skręcamy w prawo i po około 2 km dojeżdżamy do centrum wsi z kolejnym zabytkowym drewnianym kościołkiem św. Klemensa. Wzniesiony w latach 1757-1759, został gruntownie przebudowany w roku 1888. Jego bryła odbiega od stereotypowego wizerunku drewnianego kościółka polskiego, nawiązując do wzorów niemieckich i szwajcarskich. Ciekawostką jest konstrukcja wzmocniona żeliwnymi kolumnami, wydzielającymi nawy boczne, co pozwoliło na uzyskanie dużych rozmiarów wnętrza świątyni. Opuszczamy centrum, mijamy Zawoję Widły i na rondzie skręcamy w prawo, aby powoli zacząć zbliżać się do granic Babiogórskiego Parku Narodowego. Przy wejściu do parku po prawej stronie znajduje się Skansen PTTK im J. Żaka w Zawoi Markowej, który skansen prezentuje tradycyjne budownictwo Babiogórców. Tutaj kończymy dzisiejszą trasę rowerową.

