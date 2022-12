Wycieczki rowerowe do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

Z parku do śluzy na potoku Rzepnik dystans 3,6 km. Na śluzie kończy się ścieżka. Planowane jest przedłużenie jej do projektowanej EuroVelo4 w kierunku Tyńca. Nad rzeką Skawinką zostanie wybudowana kładka pieszo-rowerowa (4,2 km od parku). Obecnie trwają prace na lewym brzegu rzeki.

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Suchej Beskidzkiej, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Tylko początek i koniec po polskiej stronie. Wjazd na szczyt Magurka (szczyt widoczny z daleka dzięki wieży) drogą asfaltową, później leśną. Żadnych trudności. Później szlakiem czarownym, dzięki temu że tuż przed szczytem objechałem drogą - ścieżka przyjemna i żadnych trudności. Zjazd świetnymi drogami leśnymi do wioski na Słowacji, bardzo przyjemnie. Dojazd asfaltem nad Jezioro Orawskie i do Chyżnego. Miałem jeszcze trochę czasu, więc próbowałem w międzyczasie trochę włóczyć się po polach, np. w okolicy Czarnej Orawy. Chyba najlepsza trasa w tym roku. Nawiguj

Dystans do klasztoru 7,8 km Nawiguj

Trasa o średnim stopniu trudności, poprowadzona po drogach publicznych, polnych drogach, leśnymi ścieżkami, korona wałów rzeki Wisły. Start z Parku Miejskiego w Skawinie w dniu 12 sierpnia 2017 r. o godzinie 9.00. Ze względu na zróżnicowaną nawierzchnię preferowany jest rower górski lub trekkingowy. Trasa przebiega ul. Tyniecką, Wielogórską,Podgórki Tynieckie, ścieżką w Rezerwacie Skołczanka, ul. Obrony Tyńca, Bolesława Śmiałego, Bernardyńską. Piknik w Wiosce Rowerowej Aktywna Kolna Krótki odpoczynek w okolicy przeprawy promowej, część uczestników do Piekar może przeprawić się promem, pozostali kontynuują jazdę ul. Promową, kładką pieszo-rowerową przy Stopniu Wodnym Kościuszko, ścieżką obok drogi nr 780. Po przejechaniu odcinka drogi 780 zjazd na ścieżkę biegnącą wzdłuż zabudowań w kierunku boiska sportowego. Kolejny przystanek przy promie w Piekarach. Przejazd polna drogą na wał, zjazd w kierunku Spyrlaczowej Jamy. Dalej trasa poprowadzona została koronę wału rzeki Wisły, po przejechaniu kilkuset metrów można zjechać z wału na polną drogę, przejazd obok boiska w Ściejowicach, przeprawa promowa w Jeziorzanach. Powrót WTR do mostu przy ul. Piastowskiej. Nawiguj

Świetna trasa, duże (miejscami) przewyższenia rekompensują genialne trasy zjazdowe ( dla hardt i dla fulla). Przede wszystkim pięknie.

Kolejno (na północ i wschód) szlakami z Kocierzy : Zielony do Błasiakówka (747mnpm), dalej czerwony (później czerwono żółty) i zielonym do Targoszów. Od tej pory czerownym Schroniska PTTK Leskowiec (890mnpm). Dalej czerwonym i powrót do Kocierzy zielonym od strony południowej.

Pięknie.

