Wycieczki rowerowe do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 26 - 27 listopada?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Suchej Beskidzkiej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Suchej Beskidzkiej, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Pasmo Policy

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 62,23 km

Czas trwania wyprawy: 6 sek.

Przewyższenia: 978 m

Suma podjazdów: 1 868 m

Suma zjazdów: 1 866 m

Trasę dla rowerzystów z Suchej Beskidzkiej poleca Mansi5

Początek asfaltowy ze Skawicy. Podjazd terenowy rozpoczyna się w Bystrej na czerwonym szlaku. Po przyjemnym początku od pewnego momentu bardzo mocno pod górę - teoretycznie do podjechania - ja jednak na tym odcinku dużo pchałem. Następnie w okolicy przełęczy Malinowe teren spokojniejszy. Dalej aż do schroniska na Hali Krupowej teren w większości do przejechania na rowerze, tylko czasami zsiadałem. Później kawałek do przejechania i końcowe podejście pod Policę ciężkie. Z Policy do Hali Śmietanowej teren ciężki - dużo zabawy z kamieniami i korzeniami (jak dla mnie trochę za dużo). Za Halą Śmietanową troszkę łatwiej i aż do Główniaka robi się coraz przyjemniej.

Został ostatni szczyt Shylec- podejście pod ten szczyt mega strome na całej długości - bez szans na wyjazd (ja bym nawet nie zjechał). Następnie zjazd do przeł. Krowiarki i powrót asfaltem.

Ogólnie trasa wymagająca - ale tym razem nie miało być tak łatwo i przyjemnie jak w Beskidzie Sądeckim

