Wycieczki rowerowe do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 listopada?

Rozważasz wyprawę rowerową w pobliżu Suchej Beskidzkiej? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 34 km od Suchej Beskidzkiej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Suchej Beskidzkiej warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w okolicy Suchej Beskidzkiej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Suchej Beskidzkiej, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 listopada w Suchej Beskidzkiej ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 88%. W niedzielę 26 listopada w Suchej Beskidzkiej ma być -2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 90%. 🚲 Trasa rowerowa: Wędrówka brzegami Skawinki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,8 km

Czas trwania wyprawy: 29 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 96 m

Suma zjazdów: 96 m Rowerowaskawina poleca trasę rowerzystom z Suchej Beskidzkiej Dystans: 4.6 km czas: 0:34 h

Trasa rozpoczyna się w Parku Miejskim w Skawinie. Prowadzi po wale wzdłuż rzeki Skawinki i potoku Rzepnik. Z parku do śluzy na potoku Rzepnik dystans 3,6 km. Na śluzie kończy się ścieżka. Planowane jest przedłużenie jej do projektowanej EuroVelo4 w kierunku Tyńca.

Nad rzeką Skawinką zostanie wybudowana kładka pieszo-rowerowa (4,2 km od parku). Obecnie trwają prace na lewym brzegu rzeki.

Dystans do klasztoru 7,8 km

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Tour de Babia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 152,97 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 698 m

Suma podjazdów: 1 366 m

Suma zjazdów: 1 360 m Trasę rowerową mieszkańcom Suchej Beskidzkiej poleca Svengips Trasę rozpoczynam w domu czyli w Zembrzycach. Początkowo kieruję się do Suchej Beskidzkiej słynącej z renesansowego zamku nazywanego Małym Wawelem i karczmy Rzym, następnie przez Stryszawę i Lachowice za którymi czeka mnie pierwszy podjazd na przełęcz za którą będziemy mieć już zjazd przez Koszarawę do Jeleśni. W Jeleśni na skrzyżowaniu obok zabytkowej karczmy skręcam w lewo i przez Korbielów jadę do przejścia granicznego na przełęczy Glinne. Z przełęczy długi i malowniczy zjazd w kierunku Jeziora Orawskiego i Namestova, gdzie odbijam w lewo na zaporę. Gdy już kończę objeżdżać jezioro docieram do Trsteny skąd prostą szosą przez przejście graniczne w Chyżnym docieram do Jabłonki. Następnie kieruję się do Zawoi przez obie Zubrzyce (Dolną i Górną) mijając po drodze skansen gdzie kręcono Ogniem i Mieczem oraz wisienkę na torcie czyli przełęcz Krowiarki (1010 mnpm). Gdy osiągam ten najwyższy punkt wycieczki mam już długi zjazd wczasie którego podziwiam Zawoję, Skawicę, Maków Podhalański z wszystkimi pasmami je otaczającymi.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: KOCIERZ--Potrójna--Targoszów--Leskowiec(922m)--NaBeskidzie(863m)--Kocierz Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,79 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 399 m

Suma podjazdów: 1 218 m

Suma zjazdów: 1 225 m Peanek poleca trasę rowerzystom z Suchej Beskidzkiej

Świetna trasa, duże (miejscami) przewyższenia rekompensują genialne trasy zjazdowe ( dla hardt i dla fulla). Przede wszystkim pięknie. Kolejno (na północ i wschód) szlakami z Kocierzy : Zielony do Błasiakówka (747mnpm), dalej czerwony (później czerwono żółty) i zielonym do Targoszów. Od tej pory czerownym Schroniska PTTK Leskowiec (890mnpm). Dalej czerwonym i powrót do Kocierzy zielonym od strony południowej. Pięknie.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Suchej Beskidzkiej

🚲 Trasa rowerowa: Orawa, Budin Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,19 km

Czas trwania wyprawy: 4 min.

Przewyższenia: 645 m

Suma podjazdów: 1 237 m

Suma zjazdów: 1 237 m Trasę dla rowerzystów z Suchej Beskidzkiej poleca Mansi5

Tylko początek i koniec po polskiej stronie. Wjazd na szczyt Magurka (szczyt widoczny z daleka dzięki wieży) drogą asfaltową, później leśną. Żadnych trudności. Później szlakiem czarownym, dzięki temu że tuż przed szczytem objechałem drogą - ścieżka przyjemna i żadnych trudności. Zjazd świetnymi drogami leśnymi do wioski na Słowacji, bardzo przyjemnie. Dojazd asfaltem nad Jezioro Orawskie i do Chyżnego. Miałem jeszcze trochę czasu, więc próbowałem w międzyczasie trochę włóczyć się po polach, np. w okolicy Czarnej Orawy. Chyba najlepsza trasa w tym roku.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Małopolski odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 119,46 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 504 m

Suma zjazdów: 398 m Rowerzystom z Suchej Beskidzkiej trasę poleca Jurash

Małopolski odcinek WTR i troszkę śląski odcinek. Fajna wycieczka po rewelacyjnych ścieżkach rowerowych po wale Wisły - choć nie wszędzie - a szkoda.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwisy rowerowe w Suchej Beskidzkiej. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak dbać o rower?

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Strefa Biznesu: Polacy coraz częściej podróżują po kraju samolotem