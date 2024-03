Marzec 2024 w Suchej Beskidzkiej: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Suchej Beskidzkiej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć par z powiatu suskiej, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024!”?

Przegląd lutego 2024 w Suchej Beskidzkiej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć par z powiatu suskiej, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024! Zobacz galerię zdjęć par z powiatu suskiej, które biorą udział w akcji Ona i On 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, wczasy w Grecji oraz główna nagroda - 50 000 złotych na realizację marzeń! 📢 Pożaru w Suchej Beskidzkiej. Spłonął garaż i dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana Na os. Kamiennym w Suchej Beskidzkiej wybuchł pożar. W sobotę, 24 lutego wieczorem zapalił się garaż, to blaszak. Wewnątrz znajdowały się dwa samochody osobowe, spłonęły obydwa. To nie wszystkie nieszczęścia, bo jak podaje portal Małopolska Alarmowo podczas pożaru jedna osoba została poszkodowana.

📢 Noc zakochanych w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Kto znalazł miłość podczas walentynkowej imprezy? Mamy zdjęcia! Klubowicze szukający miłości bawili się w miniony weekend w Energy 2000 w Przytkowicach. Podczas imprezy z okazji Walentynek 2024 przygotowano masę atrakcji, konkursy, niespodzianki i specjalne upominki. Tego wieczora można było wziąć udział w romantycznych profesjonalnych foto-sesjach lub pstryknąć sobie zdjęcie w ciekawej aranżacji. Ponadto na sali dance wystąpił Miły Pan. Zobacz, co tam się działo.

Prasówka marzec Sucha Beskidzka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Suchej Beskidzkiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pedofil zatrzymany we wsi pod Suchą Beskidzką. Chciał skrzywdzić 10-latkę Mężczyzna chciał umówić się z 10-letnią dziewczynką z podwadowickiej wsi, zachęcał ją, opisując... czynności seksualne, które chce z nią wykonać. Po zatrzymaniu przez grupę "łowców pedofili" przyznał, że w ten sposób koresponduje z trzema małymi dziewczynkami, tj. takimi poniżej 15 lat. Ten 60-latek to mieszkaniec Budzowa. Dostał już prokuratorskie zarzuty i wyszedł na wolność. Ma dozór policyjny.

📢 Zakonnice znęcały się nad dziećmi w Jordanowie? Prokuratura skierowała przeciwko nim akt oskarżenia do sądu w Suchej Beskidzkiej Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej uznała, że w Domu Opieki Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie, prowadzonym przez zakonnice, dochodziło do przemocy i skierowała do suskiego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom, które znęcały się oraz stosowały przemoc wobec podopiecznych. Chodzi o kierowniczkę oraz jedną z opiekunek, obydwie będące zakonnicami. To jeszcze nie wszystko. Prokuratura wyłączyła do odrębnego postępowania część z materiałów. Możliwe, że zarzuty usłyszą kolejne osoby. 📢 Kwalifikacja wojskowa. Przed komisją lekarską pierwsze stawiły się kobiety z powiatu suskiego Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie suskim. Oficjalne rozpoczęcie odbyło się 19 lutego z udziałem starosty Józefa Bałosia, wicestarosty Zbigniewa Hutniczaka oraz szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Targu ppłk Roberta Nowakowskiego. Kwalifikacja w powiecie potrwa aż do 18 marca 2024 r. Przed powiatową komisją lekarską pierwsze stawiły się kobiety - 32 absolwentki kierunków medycznych, psychologicznych i weterynaryjnych.

📢 Walentynkowe Single Party w Energy 2000 w Przytkowicach. Impreza dla tych, co szukali miłości. Zobacz zdjęcia Miłość! Pod takim hasłem bawili się klubowicze w Energy 2000 w Przytkowicach koło Krakowa w minioną sobotę. Walentynkowe Single Party były okazją nie tylko do znalezienia "drugiej połówki" ale przede wszystkim do dobrej zabawy i tańca. 📢 XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży uroczyście otwarta w Zakopanem. Ceremonia wzorowana na igrzyskach olimpijskich Znicz olimpijski w Zakopanem zapaliła zapaliła Luiza Złotkowska, łyżwiarka szybka. Tak w piętek, 15 lutego zaczynało się uroczyste otwarcie XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2024. Odbyło się w nowoczesnej hali Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Ślubowanie w imieniu wszystkich startujących 1200 młodych sportowców złożył Paweł Bryja, biegacz narciarski.

📢 TOP 11 najgroźniejszych ras psów. Te rasy są tak groźne, że zostały zakazane. Chcesz je mieć? Musisz posiadać specjalne zezwolenie Jakie są najgroźniejsze rasy psów? Dla niektórych odpowiedź na to pytanie może być sporym zaskoczeniem. Pies to przecież najlepszy przyjaciel człowieka i raczej kojarzy się z dobrym towarzyszem, niż agresywnym zwierzęciem. Tym bardziej, że niektóre psy zaliczane do agresywnych często można spotkać… na ulicy czy u sąsiada w ogórku. Prawda jest jednak taka, że niektóre rasy potrafią być niebezpieczne i mogą przejawiać agresywne zachowania. Są na tyle groźne, że w wielu krajach zostały zakazane a na ich posiadanie wymagane jest specjalne zezwolenie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz 11 najgroźniejszych ras psów!

📢 Co można jeść w Środę Popielcową? Post ścisły jest obowiązkowy, ale nie dla wszystkich. Na czym polega i kto nie musi go przestrzegać? Środa Popielcowa w tym roku przypada w tym samym dniu, co święto zakochanych. Rozpoczyna ona Wielki Post, który jest czasem zadumy, modlitwy, pokuty, jałmużny i przygotowania się do uroczystych obchodów męki i zmartwychwstania Jezusa, czyli Wielkanocy. W tym dniu obowiązuje post ścisły, który oznacza wyrzeczenie się spożywania określonych pokarmów. Nie dotyczy on jednak wszystkich. Sprawdź, co można jeść w Środę Popielcową i kto nie musi przestrzegać postu. 📢 Góralska noc w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Kordian porwał klubowiczów do zabawy! Mamy zdjęcia z imprezy! Za nami Góralska Noc w klubie Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (3 lutego) klubowicze bawili się nie tylko przy dyskotekowych rytmach, ale także dobrze znanej muzyce folkowej. Pomóc wczuć się w góralski klimat pomogły dodatkowe atrakcje. Tego dnia piękne hostessy ubrane były w góralskie stroje, serowano także napitki i jedzenie prosto spod Giewontu. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Małopolski bilet na ferie: dzieci i młodzież pojadą pociągami i autobusami za złotówkę Podczas ferii zimowych w Małopolsce, od 10 do 25 lutego, dzieci i młodzież w wieku szkolnym pojadą za symboliczną złotówkę wszystkimi pociągami w regionie, a także autobusami Małopolskich Linii Dowozowych, funkcjonujących pod pieczą województwa małopolskiego. By kupić bilet za 1 zł wystarczy okazanie legitymacji szkolnej, uprawniającej do ulgowego przejazdu. 📢 Kraków. Wielu kandydatów na małopolskiego kuratora oświaty. Nazwisko poznamy w ciągu miesiąca Osiem osób zgłosiło chęć objęcia stanowiska małopolskiego kuratora oświaty w konkursie ogłoszonym przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. W tym tygodniu, 8 lutego, rozpocznie się weryfikacja dokumentów kandydatów pod względem formalnym, a osoby, które spełniły wszystkie wymogi będą zapraszane do rozmów – począwszy od 23 lutego - z komisją konkursową, która wybierze nowego kuratora oświaty.

