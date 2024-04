Kwiecień 2024 w Suchej Beskidzkiej: Przegląd najważniejszych wydarzeń marca 2024

20 tys. zł grzywny zamiast kary 10 miesięcy ograniczenia wolności i 300 godzin prac społecznych, a do tego 15 tys. zł nawiązki na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża zamiast 20 tys. zł na rzecz organizacji wspierającej leczenie niepłodności Stowarzyszenia "Nasz Bocian" - to główne zmiany w wyroku w sprawie duchownego. Proces apelacyjny suspendowanego księdza Piotra Natanka z Grzechyni w powiecie suskim był niejawny. Ksiądz Natanek odwołał się od wyroku nałożonego na niego przez suski Sąd Rejonowy w ub. roku. Duchowny został skazany za skandaliczne słowa wygłaszane publicznie o dzieciach poczętych z in vitro.

41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów.