Tygodniowy przegląd prasy 31.03.2024: Sucha Beskidzka, 24.03-30.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Suchej Beskidzkiej

Przegląd tygodnia: Sucha Beskidzka, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Kalwarii Zebrzydowskiej trwają obchody Wielkiego Tygodnia. W uroczystościach Wielkiego Piątku uczestniczyły tłumy pielgrzymów, idąc w Drodze Krzyżowej z Jezusem na Wzgórze Ukrzyżowania.

Pył saharyjski o tej porze roku to już tradycja. Odwiedził nas również i teraz i według najnowszych prognoz IMGW utrzyma się w Polsce aż do świąt wielkanocnych. W Małopolsce już jest i brudzi okna i samochody. Co dalej?