Przegląd prasy z tygodnia 24.03.2024. Co działo się w Suchej Beskidzkiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Sprawdź, kto kandyduje w wyborach samorządowych. Kandydaci do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydaci na wójta zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kto jest na listach wyborczych w Twoim okręgu? Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

W najbliższym czasie odbędą się wybory samorządowe 2024. Poznaliśmy listy osób kandydujących do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydatów na wójta. W lokalach wyborczych na terenie całej Polski będziemy mogli oddać głos na swoich wybranych faworytów. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Pełną listę kandydatów znajdziesz poniżej.

Wybory samorządowe w Polsce odbędą się już niedługo. Sprawdź, kto jest kandydatem na wójta oraz do rady gminy z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kogo możesz zobaczyć na listach wyborczych? Szczegóły znajdziesz poniżej.

Wybory samorządowe już niedługo. Poznaliśmy kandydatów na burmistrza i do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto będzie walczył o mandaty w Twoim okręgu? Oto wszyscy kandydaci. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Suchej Beskidzkiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wybory samorządowe 2024 zostaną przeprowadzone już niedługo. Nie wiesz na kogo możesz oddać swój głos? Tu sprawdzisz, na jakich kandydatów z okręgów 1, 2, 3, 4, 5 możesz zagłosować. Zapoznaj się z pełną listą osób, które startują do rady powiatu.

Dzień wagarowicza to bardzo nieoficjalne szkolne święto z długą tradycją: lubiane przez uczniów, a mniej przez nauczycieli i rodziców. Wprawdzie od pewnego czasu wiele szkół wychodzi mu naprzeciw i w pierwszy dzień wiosny organizuje dzień wolny od lekcji (kino, teatr, zajęcia sportowe), ale mniej lub bardziej intensywnie obchodzą je kolejne pokolenia. Choć jak trafnie podsumowuje to jeden z memów: "sami uciekali z lekcji, a nam nie pozwalają". Dzień wagarowicza 2024 wypada w czwartek 21 marca.

W najbliższą środę 20 marca na terenie kraju odbędzie się Strajk Generalny rolników. Protestujący będą też blokować drogi w Małopolsce i w Krakowie, gdzie może pojawić się nawet 2,5 tysiąca maszyn rolniczych. Mieszkańcy muszą, więc liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. UMK apeluje o rozwagę i korzystanie z komunikacji miejskiej, a UM we Wrocławiu wprowadza zakaz wjazdu do miasta.

20 tys. zł grzywny zamiast kary 10 miesięcy ograniczenia wolności i 300 godzin prac społecznych, a do tego 15 tys. zł nawiązki na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża zamiast 20 tys. zł na rzecz organizacji wspierającej leczenie niepłodności Stowarzyszenia "Nasz Bocian" - to główne zmiany w wyroku w sprawie duchownego. Proces apelacyjny suspendowanego księdza Piotra Natanka z Grzechyni w powiecie suskim był niejawny. Ksiądz Natanek odwołał się od wyroku nałożonego na niego przez suski Sąd Rejonowy w ub. roku. Duchowny został skazany za skandaliczne słowa wygłaszane publicznie o dzieciach poczętych z in vitro.