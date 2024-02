Prasówka 18.02.2024 z całego tygodnia w Suchej Beskidzkiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Jesteś miłośnikiem górskich szlaków? Ferie to doskonały czas, aby zobaczyć góry w zimowej odsłonie, czyli tej, która według niektórych robi największe wrażenie. Zimowe wędrówki po górach to aktywność, której każdy powinien doświadczyć chociaż raz w życiu. Jeśli czujesz, że miasto cię przytłacza i chcesz poobcować z naturą, przedstawiamy 6 miejsc na górską wycieczkę w Małopolsce. Te miejsca to doskonała opcja na zimowy weekendowy wypad.

Środa Popielcowa w tym roku przypada w tym samym dniu, co święto zakochanych. Rozpoczyna ona Wielki Post, który jest czasem zadumy, modlitwy, pokuty, jałmużny i przygotowania się do uroczystych obchodów męki i zmartwychwstania Jezusa, czyli Wielkanocy. W tym dniu obowiązuje post ścisły, który oznacza wyrzeczenie się spożywania określonych pokarmów. Nie dotyczy on jednak wszystkich. Sprawdź, co można jeść w Środę Popielcową i kto nie musi przestrzegać postu.