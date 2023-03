Prasówka tygodniowa z 26.03.2023 w Suchej Beskidzkiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Niektórzy marzą o podróżowaniu, a niektórzy rzeczywiście podróżują. Łukasz Stodulski odwiedził już 118 krajów, choć wcale nie jest milionerem i pracuje stacjonarnie na zwykłym etacie. Jak udaje mu się łączyć pracę z podróżami? W jaki sposób oszczędza na swoje wyprawy? Co pcha go w świat i jak udało mu się zrealizować największe marzenie o zwiedzeniu Mekki, do której zwykli nie-muzułmanie nie mają wstępu? Zapraszamy do lektury wywiadu z Łukaszem Stodulskim. Przekonajcie się, jak tanio podróżować.

Sławomir Łosowski to kompozytor, klawiszowiec, rysownik, twórca i lider zespołu KOMBI, autor hitów: Słodkiego miłego życia, Kochać cię za późno, Przytul mnie, Za ciosem cios, Nietykalni-skamieniałe zło... i przebojowych instrumentali: Taniec w słońcu, Wspomnienia z pleneru, Bez ograniczeń energii. Muzyk od lat rysuje. I to jak.

Sukienki wiosenne to kreacje idealne na tę porę roku. Zastanawiasz się, co będzie modne w tym sezonie? My już wiemy, a to dzięki aktorkom, które pokazały się w przepięknych kreacjach z typowo wiosennym motywem. Kwiaty rządzą. Zobacz, stylizacje pięknych kobiet polskiego show-biznesu m.in.: Gruszki, Kożuchowskiej i Żmudy-Trzebiatowskiej.

Mieszkańcy Niepołomic dojadą pociągiem do Krakowa. Szybciej pojedziemy też koleją z Olkusza do stolicy Małopolski. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji z rządowego „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.” Szacunkowa wartość projektów, które mają zostać zrealizowane to ponad 500 mln zł.