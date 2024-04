Przegląd tygodnia od 21.04 w Suchej Beskidzkiej

Terminarz wybranych zawodów sportowych planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 26-28 kwietnia 2024 r. Z piłkarskich drużyn u siebie grają Wisła i Hutnik. W III lidze będą podwójne derby, Wieczysta zagra w Tarnowie z Unią, a Garbarnia podejmie Wiślan Jaśkowice. Wydarzeniem weekendu w siatkówce jest turniej półfinałowy o awans do I ligi z udziałem Hutnika.

Jacek Krzemień z Podolsza niedaleko Zatora w Małopolsce 10 kwietnia wybiegł z kolegami na boisko. Rozgrywki piłkarskie w jednej chwili zamieniły się w dramat. Serce 12-latka zatrzymało się. Szybka pomoc, najpierw trenera, potem miejscowych strażaków i ratowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego uratowały chłopcu życie. Mimo to, prawie dwa tygodnie później, chłopiec nadal jest nieprzytomny. Przebywa w jednym z krakowskich szpitali na oddziale intensywnej terapii. Konieczna jest dalsza diagnostyka oraz zabieg wszczepienia kardiowertera, zabezpieczającego przed ponownym zatrzymaniem krążenia. Stan Jacka jest ciężki i już wiadomo, że powrót do zdrowia będzie wymagał zakupu specjalistycznego sprzętu oraz intensywnej i kosztownej rehabilitacji.

Single Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Przygotowano także nową, żółtą opaskę z napisem: "Szalej i nie pytaj co dalej". Ponadto na sali dance wystąpił Matt Palmer. Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobaczcie, co tam się działo.