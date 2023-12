Prasówka z listopada 2023. Sprawdź, co działo się w Suchej Beskidzkiej. Czy jesteś na bieżąco?

Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu suskiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

Andrzejki w czasach PRL cieszyły się ogromną popularnością. Ludzie w noc poprzedzającą dzień imienin Andrzeja spotykali się, aby wspólnie nie tylko się bawić, ale przede wszystkim wróżyć. Układanie butów przez całą salę czy wróżenie z wosku to jedne z najpopularniejszych zabaw, które wyróżniały tę noc. Dzisiaj zabawy andrzejkowe często odchodzą w zapomnienie. Jak kiedyś obchodzono andrzejki? Przejdź do galerii i zobacz jak andrzejki obchodzono w czasach PRL.

Gale finałowe wieńczące kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek zbliżają się wielkimi krokami. W dniach 24-25. listopada 2023 roku najpiękniejsze mieszkanki Polski staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. Wśród nich są też reprezentantki Krakowa i Małopolski. Zobaczcie finalistki w szałowych kreacjach na zdjęciach z ostatniej sesji fotograficznej.

W niedzielę w TVN można będzie zobaczyć odcinek "Bitwy o gości", w którym jednym z bohaterów będzie Scandinavia Resort w Zatorze. Był nagrywany w drugiej połowie września. Ten ośrodek, to miejsce, gdzie można znaleźć nocleg oraz coś zjeść. Są tu pokoje, domki do wynajęcia, kamping i restauracja. Ceny nie należą to to niskich, a warunki do standardowych. Zobaczcie zdjęcia, jak wyglądają ich wnętrza.

Telewizja w czasach PRL nieodłącznie będzie się nam kojarzyć z największymi gwiazdami tego czasu – pięknymi i mądrymi dziennikarkami i prezenterkami, które do dziś dla wielu są niedoścignionym wzorem. Prowadziły festiwale, programy informacyjne, teleturnieje i inne programy. Ich znakiem rozpoznawczym są klasa i nienaganny styl. Zobacz gwiazdy telewizji PRL. Pamiętasz je?

Smolasty, czyli piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu, rapu i R&B był gwiazdą sobotniej imprezy w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Nie zabrakło także popularnych DJ-ów, którzy serowali energiczne sety. Podczas imprezy do wygrania były bilety do Parku Rozrywki Energylandia. Zobaczcie, co tam się działo.

Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.