Tygodniowy przegląd prasy 25.02.2024: Sucha Beskidzka, 18.02-24.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Suchej Beskidzkiej

Na os. Kamiennym w Suchej Beskidzkiej wybuchł pożar. W sobotę, 24 lutego wieczorem zapalił się garaż, to blaszak. Wewnątrz znajdowały się dwa samochody osobowe, spłonęły obydwa. To nie wszystkie nieszczęścia, bo jak podaje portal Małopolska Alarmowo podczas pożaru jedna osoba została poszkodowana.

Coraz więcej osób zastanawia się, w co zainwestować swoje oszczędności, niekoniecznie decydując się na lokaty bankowe czy inne, bardziej ryzykowne formy zarabiania pieniędzy. Zdaniem ekonomisty Marka Zubera, w najbliższym czasie będzie się rozwijał rynek obligacji korporacyjnych, czyli tych emitowanych przez firmy. – To też będzie bardzo ciekawa propozycja dla naszych oszczędności – wyjaśnia.

Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej uznała, że w Domu Opieki Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie, prowadzonym przez zakonnice, dochodziło do przemocy i skierowała do suskiego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom, które znęcały się oraz stosowały przemoc wobec podopiecznych. Chodzi o kierowniczkę oraz jedną z opiekunek, obydwie będące zakonnicami. To jeszcze nie wszystko. Prokuratura wyłączyła do odrębnego postępowania część z materiałów. Możliwe, że zarzuty usłyszą kolejne osoby.

Wybory wójta gminy to kluczowy moment, który decyduje o kierunkach rozwoju lokalnych społeczności. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, pełni odpowiedzialność za realizację uchwał rady gminy i zarządzanie bieżącymi sprawami publicznymi. Proces wyborczy wójta jest bezpośredni i odbywa się w ramach głosowania tajnego, co zapewnia demokratyczny i transparentny wybór lidera. W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu informacji, które pomogą zrozumieć, kto może kandydować na wójta, jak zgłaszać swoją kandydaturę oraz jakie zadania czekają na wójta po wyborze.

Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.