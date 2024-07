Lipiec w Suchej Beskidzkiej: Przegląd prasy z czerwca 2024 w Suchej Beskidzkiej, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Suchej Beskidzkiej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Uśmiech Dziecka 2024. Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu suskiej, które biorą udział w naszej najbardziej uśmiechniętej akcji”?

Przegląd czerwca 2024 w Suchej Beskidzkiej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Uśmiech Dziecka 2024. Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu suskiej, które biorą udział w naszej najbardziej uśmiechniętej akcji Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu suskiej, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny! 📢 Lawenda w małopolskiej Prowansji w pełnym rozkwicie! Fioletowe pola ciągną się po horyzont. Co za widoki! A na deser sorbet z... lawendy Lawenda rozkwitła w małopolskiej Prowansji. Co za widok! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. To idealny moment, by odwiedzić Ogród Pełen Lawendy zlokalizowany tylko 40 minut drogi od Krakowa. Na gości czekają nie tylko piękne widoki i wyjątkowy zapach kwitnących krzewów, ale też pyszne lody i przekąski lawendowe. Obejrzyjcie zdjęcia i sprawdźcie ile kosztują atrakcje lawendowego ogrodu.

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Francja na Euro 2024. Umiemy grać "o honor" Meczem z Francją Polska zakończyła grę w Euro 2024, zobacz memy. Co sądzą internauci o tym spotkaniu i całych mistrzostwach. Zobacz w galerii najciekawsze obrazki i komentarze. Jest się z czego pośmiać. Tradycyjnie szybko kończymy wielki turniej. Czas na... wakacje. Zobacz memy w GALERII.

Prasówka lipiec Sucha Beskidzka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Suchej Beskidzkiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W środę zaleje nas fala upału. W Krakowie nawet 33 stopnie! Jak się chronić? Ostrzeżenia o środowym (26 czerwca) upale wydał dla Krakowa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak przekazują synoptycy, temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje od środy od godz. 12.30 - aż do piątku, 28 czerwca, do godziny 20. Jak zaznaczono - to ostrzeżenie może być kontynuowane.

📢 360 mln zł na przebudowę trasy kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec. Linia zyska nowy standard. Jest umowa na inwestycję Krótsze podróże, większe komfort i bezpieczeństwo – takie efekty ma przynieść modernizacja linii kolejowej, łączącej województwa małopolskie i śląskie. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisała umowę z wykonawcą za ponad 360 mln zł na realizację przedsięwzięcia między Suchą Beskidzką a Żywcem przez Stryszawę, Lachowice i Pawele. 📢 Telewizor w oknie parafii, telebim obok bloku. Tak wyglądają strefy kibica na Euro 2024 w małopolskich miasteczkach Szał na trybunach. W strefach kibica Euro 2024 w dużych miastach kibice szaleją przy każdym golu. Szaliki fruwają w powietrzu. A co dzieje się w strefach kibica na prowincji? Zobaczcie te zdjęcia, bo tego opisać się nie da.

📢 La Fauna szuka nowych domów dla bezdomnych psów i kotów. Może któryś skradnie twoje serce? Fundacja La Fauna, mająca siedzibę w Krakowie, a działająca - w razie potrzeby - w całej Małopolsce szuka opiekunów dla swoich podopiecznych - psów i kotów oraz domów tymczasowych dla zwierząt odebranych podczas interwencji. Chcesz dać dom mruczkowi lub psiakowi? Wypełnij ankietę przedadopcyjną. Poniżej masz zdjęcia zwierzaków, które "na już" potrzebują nowego opiekuna. 📢 Na Euro 2024 z piosenkami jakoś słabo. Na mundial 2018 to był wysyp propozycji! Dla muzyków mistrzostwa w piłce nożnej to szansa, by zaistnieć - stworzyć numer, który kibice będą nucić przed, w trakcie i po meczu. Na Euro2024 propozycji hitów nie jest zbyt dużo, ale w 2018 roku przed mistrzostwami świata w internecie hulało ponad... 40 propozycji!!! Piłkarskie kawałki wzbudzają różne emocje, ale jeszcze żaden nie osiągnął sukcesu jakim było pamiętne "koko koko Euro spoko" na Euro 2012 Polska-Ukraina. Bo co by nie powiedzieć, szlagier zespołu Jarzębina zna chyba każdy do dziś.

📢 Powodzie błyskawiczne w całej Małopolsce. Po ulewnych deszczach będzie wiele sprzątania i strat. Ludzie boją się powtórki Zaczęło się w nocy z poniedziałku na wtorek, nad Małopolską zawisł deszczowy front. Lunęło. - To nie wyglądało jak deszcz, tylko jakby ktoś wiadrami chlustał wodą - mówi starszy pan spotkany wczoraj w Jangrocie w pow. olkuskim. Z rana 4 czerwca napływały informację, że najbardziej ucierpiały gminy na zachodzie i północy województwa. Potem deszcze rozlał się na cały obszar Małopolski. Do dzisiaj strażacy nie z wszystkich miejsc zjechali do remiz. 📢 Kto powstrzyma ks. Piotra Natanka z Grzechyni? Rozbudowuje swoje imperium niezgodnie z prawem i niszczy "Dolinę Skawicy". Sprawa w sądzie Ks. Piotr Natanek, suspendowany duchowny katolicki już kilkanaście lat temu założył "Pustelnię Niepokalanów" w Grzechyni pomiędzy Makowem Podhalańskim a Zawoją. Nikogo nich nie zmyli jednak słowo "pustelnia". To teraz wielkie, pielgrzymkowe centrum, składające się z wielu budynków oraz hektarów ziemi. Natanek ciągle je rozbudowuje i nikt go nie potrafi powstrzymać. Obecnie jest ponad 40 postępowań administracyjnych i sądowych wobec samowoli budowlanych na jego terytorium. Część sąsiadów tego potężnego imperium wynajęła prawnika i próbują powstrzymać niszczenie lasów, łąk i pół w okolicy. Prokuratura Rejonowa z Suchej Beskidzkiej jednak odmówiła wszczęcie śledztwa, ale prawnik sąsiadów - Jan Mlekodaj - odwołał się od decyzji. Wytknął szereg błędów w piśmie od prokuratury. Teraz Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej musi podjąć decyzję co dalej.

📢 Są ostateczne wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kto otrzymał mandat z małopolskiej listy? Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek (10 czerwca) przed południem przedstawiła oficjalne wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wygrała je Koalicja Obywatelska z 37,06 proc. głosów, przed Prawem i Sprawiedliwością – 36,16 proc., Konfederacją – 12,08 proc., Trzecią Drogą – 6,91 proc. i Lewicą – 6,3 proc.

📢 Prawo i Sprawiedliwość wygrywa eurowybory w Małopolsce. Beata Szydło z najlepszym wynikiem W Eurowyborach 2024 w Małopolsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 43,10 proc. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska - 29,02 proc., a kolejne pozycje zajęły: Konfederacja - 14,66 proc., Trzecia Droga - 7,08 proc., Lewica - 4,75 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 0,75 proc., Normalny Kraj - 0,28 proc., Polexit - 0,26 proc., Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców - 0,08 proc.

📢 Powódź, burze i ulewy w Małopolsce. Zalane miejscowości, posesje i drogi. Ogłoszono najwyższy stopień ostrzeżeń pogodowych Zgodnie z ostrzeżeniami w poniedziałek wieczorem w Małopolsce zaczęły się ulewy i burze. I trwały przez całą noc, a pada nadal we wtorek 4 czerwca. Pierwsze sygnały o zalanych posesjach i drogach były z Kasiny Wielkiej w powiecie limanowskim. Liczne interwencje również na terenie miejscowości Myślenice oraz Wiśniowa. Zalane są Kęty i gmina Trzyciąż, wylała Szreniawa. Takich miejsc jest jednak dużo więcej, m.in. w powiecie krakowskim, olkuskim, miechowskim. W Krakowie do zalanych ulic dołączyły wielkie korki i paraliż w komunikacji miejskiej. Zapowiadano też, że mocno podniesie się poziom wód w rzekach, od rana stany alarmowe na rzekach Stryszawka w Suchej Beskidzkiej i Prądnik (Ojców), wysoki też stan Wisły. Nowa prognoza IMGW jednak napawa optymizmem, padać będzie nadal, ale mniej, a w nocy i środę rozpogodzenie.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.