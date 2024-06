Prasówka tygodniowa z 30.06.2024 w Suchej Beskidzkiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Horoskop dzienny na niedzielę 30 czerwca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Będziesz mógł liczyć na udany dzień? Jak będzie wyglądało Twoje życie prywatne, miłosne i zawodowe? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Horoskop dzienny na sobotę 29 czerwca 2024 dla wszystkich znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. Będziesz mógł liczyć na udany dzień? Jak będzie wyglądało Twoje życie prywatne, miłosne i zawodowe? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

Ostrzeżenia o środowym (26 czerwca) upale wydał dla Krakowa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak przekazują synoptycy, temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje od środy od godz. 12.30 - aż do piątku, 28 czerwca, do godziny 20. Jak zaznaczono - to ostrzeżenie może być kontynuowane.

Krótsze podróże, większe komfort i bezpieczeństwo – takie efekty ma przynieść modernizacja linii kolejowej, łączącej województwa małopolskie i śląskie. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisała umowę z wykonawcą za ponad 360 mln zł na realizację przedsięwzięcia między Suchą Beskidzką a Żywcem przez Stryszawę, Lachowice i Pawele.