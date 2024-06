Przegląd tygodnia z 9.06.2024 w Suchej Beskidzkiej. Najważniejsze wydarzenia od 2.06 do 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Sucha Beskidzka, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce w sobotę i niedzielę 8-9 czerwca 2024 r. W ten weekend sezon kończy m.in. III ligi piłkarska.

W czwartek wieczorem oficjalnie rozpoczął się „Valvoline Rajd Małopolski”, wchodzący w skład Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Europy Centralnej. W piątek (7 czerwca) rozegrano kilka odcinków specjalnych. Klasyfikację generalną wygrali bracia Jarosław Szeja i Marcin Szeja.

Zaczęło się w nocy z poniedziałku na wtorek, nad Małopolską zawisł deszczowy front. Lunęło. - To nie wyglądało jak deszcz, tylko jakby ktoś wiadrami chlustał wodą - mówi starszy pan spotkany wczoraj w Jangrocie w pow. olkuskim. Z rana 4 czerwca napływały informację, że najbardziej ucierpiały gminy na zachodzie i północy województwa. Potem deszcze rozlał się na cały obszar Małopolski. Do dzisiaj strażacy nie z wszystkich miejsc zjechali do remiz.