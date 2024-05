Prasówka 26.05.2024 z całego tygodnia w Suchej Beskidzkiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce na sobotę i niedzielę 25-26 maja 2024 r. To już ostatnie mecze w ligach centralnych (w sezonie zasadniczym, możliwe są baraże), nasze drużyny walczą o awans i utrzymanie.

W mieście Jordanów w pow. suskim zauważony został niedźwiedź. Zwierzę dostrzeżone zostało na ul. Nad Skawą - jak przechadzało się po asfaltowej drodze. Władze miasta apelują do mieszkańców o ostrożność.

Impreza "Disco ponad wszystko" odbyła się w minioną sobotę (18 maja) w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze bawili się przy luźnych rytmach tanecznej muzyki, a gwiazdą wieczoru był popularny zespół Boys, znany m.in. z takiego przeboju jak "Jesteś Szalona". Tego wieczoru w dyskotece królowała muzyka z lat 80. i 90. Zobaczcie, co tam się działo.

Leszek Teleszyński to niekwestionowana gwiazda i jeden z najprzystojniejszych aktorów czasów PRL. To także skandalista, który miał niemałe zawirowania miłosne. Kochały się w nim jego fanki, koleżanki, ale jego serce mocniej zabiło do żony sławnego pisarza. Jak dzisiaj wygląda gwiazdor „Trędowatej”? Przekonaj się.

W 2024 roku święto wszystkich dzieci łączy się z długim weekendem, co stwarza idealne warunki na wycieczkę w góry. Na jakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka mogą liczyć najmłodsi? Polskie Koleje Linowe przygotowały kilka ciekawych wydarzeń, których nie możesz przegapić podczas podróży z dzieckiem w góry.