Prasówka z grudnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd grudnia 2023 w Suchej Beskidzkiej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Klubowicze wrócili do Energy2000 w Przytkowicach. Dyskoteka znów działa! Zobacz zdjęcia Klub Energy2000 w Przytkowicach zawiesił swoją działalność na czas Adwentu przed Świętami Bożego Narodzenia. W poniedziałek (25 grudnia) bramy jednej z najpopularniejszych dyskotek w Polsce ponownie zostały otwarte. W ten dzień goście klubu bawili się podczas imprezy Christmas Party. Na sali głównej za konsoletą pojawił się C-Bool, a na sali dance odbył się koncert Markusa P. Zobaczcie, jak bawili się klubowicze. 📢 Bajkowa kraina i największy w Polsce ogród świateł. Jak otwarta będzie Energylandia okresie świąteczno-noworocznym? Zobacz zdjęcia i wideo Okres Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku to dla wielu okazja do dłuższego wypoczynku. Zapewne nie zabraknie chętnych, by w tym czasie odwiedzić Park Rozrywki Energylandia w Zatorze, gdzie trwa Winter Kingdom, czyli zimowa odsłona i inne tego typu miejsca. Pierwsza okazja, by zobaczyć bajkową krainę, największy w Polsce ogród świateł oraz skorzystać z rollercoasterów będzie już w drugi dzień świat, czyli 26 grudnia. Jak w okresie świąteczno-noworocznym czynna będzie Energylandia?

Prasówka styczeń Sucha Beskidzka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Suchej Beskidzkiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tajemniczy i zapomniany obiekt w lesie. Poznajmy jego historię Tajemniczy i zapomniany obiekt znajduje się niedaleko Dalimierza, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie). To dawna fabryka. Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 Prezenty dla psów i kotów na święta. Z tych upominków na Boże Narodzenie pupile na pewno się ucieszą Okres przed Bożym Narodzeniem to nie tylko czas porządków i gotowania, ale również przygotowywania mniejszych i większych prezentów. Wielu właścicieli czworonogów pamięta o upominkach także dla nich. Nawet drobiazg może dać mnóstwo zabawy albo po prostu spełniać funkcję praktyczną i przydać się w przyszłości. Podpowiadamy, czym obdarować psy i koty z okazji świąt. 📢 Minister Edukacji Barbara Nowacka zdecydowała: Barbara Nowak odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty! W ostatnich dniach minister edukacji Barbara Nowacka, liderka ugrupowania Inicjatywa Polska zapowiadała, że czas na zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty. W piątek, 15 grudnia nowa minister edukacji przyjechała do Krakowa by podać nazwisko osoby, która zostanie kuratorem oświaty w Małopolsce. Stanowisko, które dotychczas piastowała Barbara Nowak, teraz na najbliższy czas zajmie Gabriela Olszowska - do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego kuratora oświaty. Barbara Nowak jest pierwszą odwołaną kurator.

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina oraz znajomi, mieszkańcy. Zdjęcia W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła. 📢 Kto małopolskim konserwatorem zabytków, wojewodą i kuratorem oświaty? Pojawiają się nazwiska Dotychczasowa opozycja przejęła władzę od Prawa i Sprawiedliwości. 13 grudnia ma dojść do zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Nowi rządzący szykują się do obsadzenia ważnych stanowisk. Jak chodzi o Kraków i Małopolskę, do objęcia są m.in. funkcje wojewody małopolskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków i kuratora oświaty. Pierwszym ma zostać obecny burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar. Z kolei potencjalnym kandydatem na konserwatora jest Witold Górny (to nieoficjalna informacja), kierownik krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jak chodzi o kuratora, "prace nad kandydaturą trwają".

📢 18-letnia Zuzanna Balonek z Zatora będzie reprezentować Polskę w światowym konkursie piękności w Chinach. Zobaczcie zdjęcia 18-letnia Zuzanna Balonek z Zatora będzie reprezentować Polskę w konkursie piękności Miss Tourism World 2023. Piękna zatorzanka ma już w dorobku m.in. tytuł Miss Beskidów Nastolatek i koronę Bursztynowej Miss Polski. W konkursie w Chinach do tytułu kandyduje ponad 70 dziewczyn z całego świata. 📢 Żywe szopki w Polsce 2023. W których miastach będzie można je podziwiać? To wspaniała atrakcja na Boże Narodzenie Żywe szopki to jedne z najwspanialszych atrakcji świątecznych. By móc podziwiać te najpiękniejsze, turyści przemierzają często setki kilometrów. Przyjrzeliśmy się popularnym kierunkom na święta w Polsce i sprawdziliśmy, czy w 2023 roku będzie można podziwiać tam niesamowite szopki bożonarodzeniowe. 📢 Polski jarmark świąteczny jednym z najpopularniejszych na świecie. Mieszkańcy tego miasta mają powody do radości Krajowy kiermasz bożonarodzeniowy, według nowego badania, jest jednym z najpopularniejszych jarmarków świątecznych na świecie – w rankingu pokonał m.in. Ateny, Genewę czy Tokio. Do którego miasta w Polsce powinniśmy więc wybrać się na świąteczne zakupy? To kierunek oblegany przez turystów o każdej porze roku – zobaczcie sami.

📢 Jak słuchać dźwięków łokciem? SOWA w Wadowicach zainspiruje do eksperymentowania! Otwarcie już 6 grudnia! Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) to małe centrum nauki, w którym osoby w każdym wieku mogą samodzielnie eksperymentować, poznawać zjawiska rządzące światem i rozwiązywać zadania konstruktorskie. SOWA w Wadowicach powstała dzięki współpracy Centrum Nauki Kopernik z Wadowickim Centrum Kultury. Inicjatywę finansuje Minister Edukacji i Nauki.

