Przegląd prasy z tygodnia 29.10.2023. Co działo się w Suchej Beskidzkiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (26 października) w Tatrach, w rejonie Giewontu. Śmierć poniósł turysta, który najprawdopodobniej poślizgnął się i spadł z wysokości. W piątek nad ranem ratownicy TOPR odnaleźli ciało pod północną ścianą Giewontu. Warunki w górach są skrajnie trudne. Wieje silny wiatr i pada deszcz.

Małopolscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prowadzą śledztwo dotyczące internetowego serwisu filmowego. Umożliwiał on oglądanie filmów i seriali w formie on-line z naruszeniem praw autorskich. Dystrybutorzy filmów szacują straty na co najmniej 15 milinów złotych. W tej sprawie zatrzymano 3 osoby.

Na dniach zostaną ukończone prace związane z ociepleniem dawnego Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie (pow. suski), gdzie teraz działa schronisko młodzieżowe. Roboty ruszyły we wrześniu ub. roku. Nie było łatwo znaleźć ich wykonawcę, bo Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej miało na ten cel określony budżet, a firmy chciały więcej pieniędzy. Nie jest to też łatwa termomodernizacja, bo chodziło, by został zachowany charakter tego drewniano - murowanego budynku.