Przegląd tygodnia od 15.10 w Suchej Beskidzkiej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Suchej Beskidzkiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Skarbówka wystawiła na licytację piękny dom w Kościelisku z widokiem na Tatry. Prawdziwa gratka. A cena?”?

Przegląd tygodnia: Sucha Beskidzka, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Skarbówka wystawiła na licytację piękny dom w Kościelisku z widokiem na Tatry. Prawdziwa gratka. A cena? Urząd Skarbowy w Zakopanem 25 października zlicytuje część kompleksu mieszkalno-użytkowego o podwyższonym standardzie w malowniczym Kościelisku, tuż przy Zakopanem. To dom z widokiem na Tatry. Cena wywoławcza to nieco ponad 1,6 mln zł za więcej niż 110 m2. Licytacje prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) to okazja do zakupu przedmiotów i nieruchomości po korzystnej cenie 📢 Wyciek gazu na rynku w Suchej Baskidzkiej. Występują utrudnienia w ruchu Droga Wojewódzka 946 biegnąca przez rynek w Suchej Beskidzkiej - doszło do wycieku gazu ziemnego. Miejsce zabezpieczają strażacy, pogotowie gazowe w drodze. Występują utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności!

📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 20-22 października 2023 r. Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 20-22 października 2023 r.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Sucha Beskidzka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Suchej Beskidzkiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dragon Ball powraca! Szok dla fanów kultowej kreskówki. Ogłoszono nowe anime z Son Goku, Vegetą i resztą bohaterów Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball.

📢 Znamy skład nowego Sejmu. W parlamencie będą przedstawiciele aż 17 partii Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych. Do Sejmu dostało się pięć komitetów: PiS, KO, Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz Konfederacja. Jednak gdy przyjrzeć się dokładniej, kto zasiądzie w nowym parlamencie, okaże się, że nowi posłowie będą reprezentować znacznie więcej partii. 📢 Powyborcza mapa Małopolski. PiS wygrał, ale stracił wyborców w każdym okręgu. "Trend ogólnopolski" Prawo i Sprawiedliwość wygrało co prawda wybory parlamentarne w Małopolsce, ale straciło wyborców w każdym z czterech okręgów w regionie, co przełoży się na mniejszą liczbę mandatów dla polityków tego ugrupowania. - W perspektywie całego kraju województwo małopolskie nie jest wyjątkiem. Trend jest taki, że wyborcy w znacznym stopniu odeszli od Prawa i Sprawiedliwości - komentuje dla nas politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Andrzej Piasecki.

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Mołdawia. "W Europie już nie ma słabych drużyn" i "Masakra z tą Mołdawią" Polscy piłkarze znów nie wygrali z Mołdawią, tym razem remisując w niedzielę na PGE Narodowym 1:1. Co za wstyd! Nic dziwnego, że internauci mają używanie, a w sieci pojawiła się rekordowa liczba memów. Wiele z nich dotyczy Michała Probierza, bo co tu dużo mówić - od nowego selekcjonera oczekiwano totalnej odmiany drużyny, tymczasem Biało-Czerwoni zaczęli mecz ospale i choć po przerwie zerwali się do boju, to zdołali strzelić tylko jednego gola. - Masakra z tą Mołdawią - mówi zrozpaczony kapitan kadry Piotr Zieliński. 📢 PKW ogłosiła oficjalnie ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych 2023! Wybory parlamentarne 2023. Wyniki głosowania zostały oficjalnie potwierdzone przez Państwową Komisję Wyborczą podczas wtorkowej konferencji prasowej. Wiemy, kto zwyciężył, kto ma większość i ile każdy z komitetów otrzymał miejsc w parlamencie! Jak zaznaczył przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, obwieszczenie wyborcze liczy sobie 347 stron. Jego pełna wersja zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw i w BiP. Tak prezentują się oficjalne i ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych 2023!

📢 Krajobraz po wyborach. Oni nie dostali się do Sejmu i Senatu z Małopolski We wtorek 17 października jasne stało się, kto dostał się do Sejmu i Senatu, a kogo już więcej nie zobaczymy w parlamencie. Zaskoczeń nie brakuje, zwłaszcza w Małopolsce. Oto najwięksi przegrani, którym mandaty przeszły koło nosa. 📢 Wyniki wyborów do Sejmu 2023 w Małopolsce. Poznaliśmy posłów w okręgu nr 12. Na liście znane nazwiska Znamy już wyniki wyborów do Sejmu oraz podział mandatów. W okręgu nr 12 obejmującym powiaty chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, myślenicki i suski zwyciężył Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Zatem to jego kandydatom przypadła największa liczba mandatów. Kogo w nowej kadencji zobaczymy w Sejmie? Przejdź do galerii i zobacz kandydatów, którzy zdobyli mandat. 📢 Andrzej Pająk senatorem z Małopolski okręgu 30. Pokonał Krzysztofa Klęczara. Wyniki ze 100 procent komisji Państwowa Komisja Wyborcza w okręgu nr 30 do Senatu (pow. chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski i myślenicki) podała pełne wyniki głosowania. Senatorem został kandydat PiS-u Andrzej Pająk. Niewielką różnicą głosów pokonał kandydata Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzeciej Drogi, Polski Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztofa Klęczara z Kęt.

📢 Powiat suski. Tak głosowano w poszczególnych gminach. Wybory do Sejmu 2023 Państwowa Komisja Wyborcza podała już wyniki głosowania w wyborach do Sejmu we wszystkich miastach i gminach w powiecie suskim. Sprawdźcie, na kogo oddano najwięcej głosów w miastach Jordanów oraz Sucha Beskidzka oraz w gminach Jordanów, Budzów, Bystra-Sidzina, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja oraz Zembrzyce. 📢 Najciekawsze pojedynki wyborcze. Wiemy, kto wyszedł zwycięsko z rywalizacji „jedynek” Znane są już sondażowe wyniki wyborów do Sejmu. Cały czas napływają oficjalne, które podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Za nami starcia czołowych polityków głównych partii. Zobaczcie, którzy z nich - na ten moment - wygrywają prestiżowe rywalizacje „jedynek”?

📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach.

📢 Referendum 2023. PKW podaje frekwencję i informuje, jakie padały odpowiedzi na pytania Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące referendum 2023 na podstawie danych z 98,65% wszystkich obwodów głosowania. Na tę chwilę frekwencja w referendum wyniosła 41,10%. Zobacz, jakie padały odpowiedzi na pytania. 📢 Łukasz Kmita wybrany na posła w okręgu 12? Małopolska będzie potrzebować nowego wojewody Łukasz Kmita, wojewoda małopolski prawdopodobnie zostanie posłem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 12 (pow. chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski i myślenicki). Z tego okręgu posłem z dużą pewnością zostaną też Filip Kaczyński i Rafał Bochenek. 📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Oficjalne wyniki wyborów 2023. Okręg nr 12 - Powiaty chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, myślenicki i suski Znamy już oficjalne wyniki wyborów do Sejmu w okręgu nr 12, który obejmuje powiaty chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, myślenicki i suski. Zliczone zostały już wyniki ze wszystkich obwodów głosowania. Najwięcej głosów zdobył Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Sprawdźcie szczegółowe wyniki poniżej.

📢 Wybory 2023. Wyniki sondażowe w województwie małopolskim. Która partia wygrała wybory parlamentarne w Małopolsce? Podajemy sondażowe wyniki wyborów do parlamentu w województwie małopolskim. Według wstępnych danych wybory parlamentarne 2023 w Małopolsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość (41,0%), przed Koalicją Obywatelska (25.3%). Frekwencja w województwie Malopolskim wyniosła 74,3%. 📢 Frekwencja referendum 2023. Wiemy, czy jego wynik jest wiążący W referendum ogólnokrajowym 15 października wzięło udział 40 proc. osób uprawnionych do głosowania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ipsos. Frekwencja ta oznacza, że wynik referendum jest niewiążący.

