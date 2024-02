Przegląd prasy z tygodnia 4.02.2024. Co działo się w Suchej Beskidzkiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Suchej Beskidzkiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Luty w Suchej Beskidzkiej: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Suchej Beskidzkiej, najważniejsze informacje miesiąca”?

Przegląd tygodnia: Sucha Beskidzka, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Luty w Suchej Beskidzkiej: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Suchej Beskidzkiej, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Suchej Beskidzkiej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Modne paznokcie french 2024: kolorowe, z brokatem, różowe i czarne. Pomysły na french manicure na krótkich i długich paznokciach”? 📢 Stresujący czas dla uczniów zapisanych do Szkoły w Chmurze. Będą opłaty za naukę. Śląska filia Szkoły w Chmurze zostanie zlikwidowana? Szkoła w Chmurze wprowadza zmiany. Do tej placówki zapisało się około 30 tysięcy uczniów z całej Polski, którzy zdecydowali się na edukację domową. Okazuje się, że nauka w tej szkole nie będzie już darmowa. Problem może pojawić się także w przypadku egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego uczniów ze śląskiej filii Szkoły w Chmurze. Co stanie się z uczniami zapisanymi do tej placówki? Przedstawiamy informacje na ten temat.

📢 Choroba Alzheimera przeniosła się między ludźmi. Przyjmowali oni lek pozyskiwany ze zwłok. Czy alzheimerem można się zarazić? Alzheimer może przenosić się z człowieka na człowieka. Takiego odkrycia dokonali brytyjscy naukowcy. Pięć przypadków choroby Alzheimera mogło być powiązanych ze stosowaną dziesiątki lat wcześniej terapią wykorzystującą hormon wzrostu uzyskiwany z przysadek zmarłych osób – informuje „Nature Medicine”. Czy otępieniem można się zarazić od chorego?

Tygodniowa prasówka 4.02.2024: 28.01-3.02.2024 Sucha Beskidzka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Suchej Beskidzkiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znany hipermarket podnosi pensje pracownikom. Kwota zaczyna robić wrażenie "Pracownicy Kaufland co roku otrzymują podwyżki wynagrodzeń, dzięki czemu firma od lat znajduje się w czołówce sieci handlowych oferujących najwyższe wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca. Nie inaczej jest w tym roku – od stycznia pensja kasjerów po podwyżkach wynosi od 4500 do 5500 zł brutto. Kaufland przeznaczy na ten cel niemal 110 mln zł" - informuje Biuro Prasowe Kaufland.

📢 Jest składnikiem wielu produktów. To jednak nie to samo, co w naturalnej postaci. Ten tłuszcz zawiera szkodliwe, a nawet rakotwórcze związki Ten rodzaj tłuszczu jest dosłownie wszędzie i nie przestaje szkodzić naszemu zdrowiu. To jeden z najtańszych tłuszczów przemysłowych, a przy tym najgorszych, bo jego masowe zużycie niszczy środowisko. Choć w naturalnej postaci może być zdrowym składnikiem diety, większość osób zjada szkodliwe formy przetworzone. Oto, dlaczego powinniśmy przestać. 📢 Skoki narciarskie. Skład reprezentacji Polski na Puchar Świata w Willingen. Niespodzianek w kadrze nie ma Polski Związek Narciarski podał skład reprezentacji Polski na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, które w dniach 2-4 lutego 2024 roku odbędą się w Willingen. W powołaniach na te zawody nie ma niespodzianek. 📢 Projekt rozbudowy obwodnicy Krakowa. Są kolejne petycje i termin następnego spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad organizuje kolejne dodatkowe spotkanie dla mieszkańców w sprawie planowanej rozbudowy obwodnicy autostradowej Krakowa. Dyskusja odbędzie się w czwartek 1 lutego o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Księcia Józefa 337. Projektowana inwestycja ma objąć i A4 (ok. 17,3 km, od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie), i drogę S52 (na odcinku ok. 2,5 km pomiędzy Balicami a węzłem Modlniczka). Plany GDDKiA budzą wielki sprzeciw mieszkańców.

📢 Rekord 32. Finału WOŚP padł w Krakowie? Do puszek wolontariuszek wrzucił sto tysięcy zł! Wiemy, kim jest darczyńca To się nazywa hojność! Wolontariusze kwestujący dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku Głównym ten dzień zapamiętają na długo. Nie tylko ze względu na atmosferę, jak towarzyszy finałom WOŚP, ale także z uwagi na niezwykłą hojność jednego z darczyńców. Starszy mężczyzna do puszek kwestujących wrzucił sto tysięcy zł! Po czasie okazało się, że to... przebrany youtuber z Krakowa Budda, czyli Kamil Labudda, który już wcześniej zasłynął wysokimi wpłatami na WOŚP.

📢 Przegląd tygodnia od 21.01 w Suchej Beskidzkiej Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Suchej Beskidzkiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Średniowieczna choroba wróciła do Europy! Krwawy kaszel zagraża Brytyjczykom. Coraz więcej chorych”?

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.