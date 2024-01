Przegląd tygodnia od 21.01 w Suchej Beskidzkiej

French manicure nie wychodzi z mody. W tym sezonie również pozostaje w trendach, jednak w odświeżonym wydaniu. Cieniutkie kreseczki umieszczone w połowie płytki paznokcia, lub double french czyli cienkie paski malowane podwójne. To będzie hit! Zobacz 25 inspiracji na modny manicure francuski.

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Suchej Beskidzkiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dzień w roli asystenta wojewody – taką licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024 organizuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Rozpoczęta kilka dni temu od symbolicznej złotówki aukcja cieszy się niemałym zainteresowaniem. Na dziś uczestniczy w niej kilkanaście osób, a kwota proponowana za jednodniowy „staż” u szefa regionu sięga 1000 zł (dane na 23 stycznia po południu).

Single Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Przygotowano także nową, żółtą opaskę z napisem: "Szalej i nie pytaj co dalej". Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobaczcie, co tam się działo.