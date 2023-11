Listopad 2023 w Suchej Beskidzkiej: Przegląd najważniejszych wydarzeń października 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Suchej Beskidzkiej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Skarbówka wystawiła na licytację piękny dom w Kościelisku z widokiem na Tatry. Prawdziwa gratka. A cena?”?

Przegląd października 2023 w Suchej Beskidzkiej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Skarbówka wystawiła na licytację piękny dom w Kościelisku z widokiem na Tatry. Prawdziwa gratka. A cena? Urząd Skarbowy w Zakopanem 25 października zlicytuje część kompleksu mieszkalno-użytkowego o podwyższonym standardzie w malowniczym Kościelisku, tuż przy Zakopanem. To dom z widokiem na Tatry. Cena wywoławcza to nieco ponad 1,6 mln zł za więcej niż 110 m2. Licytacje prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) to okazja do zakupu przedmiotów i nieruchomości po korzystnej cenie 📢 Dragon Ball powraca! Cudowna informacja dla fanów kultowej kreskówki. Ogłoszono nowy serial anime z Son Goku, Vegetą i resztą bohaterów Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball.

📢 Tatry. Słynna toaleta pod Rysami została porwana przez... halny Jak donosi portal Tatromaniak, słynna, kolorowa toaleta znajdująca się pod Rysami przestałą istnieć. Została zmieciona przez silny wiatr, który ostatnio dał się we znaki w Tatrach i Zakopanem. Jak się okazuje powalił nie tylko drzewa w okolicy, ale i znane miłośnikom turystyki górskiej WC.

Prasówka listopad Sucha Beskidzka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Suchej Beskidzkiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Małopolscy policjanci rywalizowali o tytuł najlepszego funkcjonariusza dyżurnego Zakończył się turniej o miano najlepszego dyżurnego województwa małopolskiego. Finał konkursu pierwszego stopnia, w którym wzięło udział 22 dyżurnych, przeprowadzony został w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wcześniej na szczeblu powiatowym przeprowadzone zostały eliminacje, które wyłoniły najlepszego dyżurnego z poszczególnych komend miejskich, powiatowych, komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji garnizonu małopolskiego.

📢 Inwestycje PKL w Krynicy-Zdroju za miliony. Nowa trasa narciarska i kolejka, która przewiezie 2400 osób na godzinę na Jaworzynie Krynickiej W sezonie zimowym 2023/2024 na fanów białego szaleństwa czeka wiele udogodnień i nowych atrakcji w ośrodku narciarskim na Jaworzynie Krynickiej. PKL inwestuje kilkaset milionów w rozbudowę tego miejsca. W okresie świąteczno-noworocznym dostępna będzie już nowa trasa i szybka kolejka czteroosobowa. 📢 Wyciek gazu na rynku w Suchej Baskidzkiej. Występują utrudnienia w ruchu Droga Wojewódzka 946 biegnąca przez rynek w Suchej Beskidzkiej - doszło do wycieku gazu ziemnego. Miejsce zabezpieczają strażacy, pogotowie gazowe w drodze. Występują utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności! 📢 List gończy za Markiem Majcherem ps. "Czujny". Ma areszt, ale policja nie może go znaleźć, by wsadzić za kraty Marek Majcher o pseudonimie "Czujny" to znany krakowski patostreamer. Pod koniec września 2023 roku (28 września) odbyło się posiedzenie o areszt mężczyzny w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w związku z zarzutami o znęcanie się nad najbliższymi. Mężczyzna pojawił się na posiedzeniu aresztowym, ale w jego trakcie wyszedł niepokojony przez nikogo i zniknął. Odpowiadał z tzw. wolnej stopy. 4 października, po bezskutecznych poszukiwaniach, policja wysłała za nim list gończy.

📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Mołdawia. "W Europie już nie ma słabych drużyn" i "Masakra z tą Mołdawią" Polscy piłkarze znów nie wygrali z Mołdawią, tym razem remisując w niedzielę na PGE Narodowym 1:1. Co za wstyd! Nic dziwnego, że internauci mają używanie, a w sieci pojawiła się rekordowa liczba memów. Wiele z nich dotyczy Michała Probierza, bo co tu dużo mówić - od nowego selekcjonera oczekiwano totalnej odmiany drużyny, tymczasem Biało-Czerwoni zaczęli mecz ospale i choć po przerwie zerwali się do boju, to zdołali strzelić tylko jednego gola. - Masakra z tą Mołdawią - mówi zrozpaczony kapitan kadry Piotr Zieliński.

📢 Wyniki wyborów do Sejmu 2023 w Małopolsce. Poznaliśmy posłów w okręgu nr 12. Na liście znane nazwiska Znamy już wyniki wyborów do Sejmu oraz podział mandatów. W okręgu nr 12 obejmującym powiaty chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, myślenicki i suski zwyciężył Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Zatem to jego kandydatom przypadła największa liczba mandatów. Kogo w nowej kadencji zobaczymy w Sejmie? Przejdź do galerii i zobacz kandydatów, którzy zdobyli mandat.

📢 Andrzej Pająk senatorem z Małopolski okręgu 30. Pokonał Krzysztofa Klęczara. Wyniki ze 100 procent komisji Państwowa Komisja Wyborcza w okręgu nr 30 do Senatu (pow. chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski i myślenicki) podała pełne wyniki głosowania. Senatorem został kandydat PiS-u Andrzej Pająk. Niewielką różnicą głosów pokonał kandydata Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzeciej Drogi, Polski Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztofa Klęczara z Kęt. 📢 Powiat suski. Tak głosowano w poszczególnych gminach. Wybory do Sejmu 2023 Państwowa Komisja Wyborcza podała już wyniki głosowania w wyborach do Sejmu we wszystkich miastach i gminach w powiecie suskim. Sprawdźcie, na kogo oddano najwięcej głosów w miastach Jordanów oraz Sucha Beskidzka oraz w gminach Jordanów, Budzów, Bystra-Sidzina, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja oraz Zembrzyce. 📢 Oficjalne wyniki wyborów 2023. Okręg nr 12 - Powiaty chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, myślenicki i suski Znamy już oficjalne wyniki wyborów do Sejmu w okręgu nr 12, który obejmuje powiaty chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, myślenicki i suski. Zliczone zostały już wyniki ze wszystkich obwodów głosowania. Najwięcej głosów zdobył Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Sprawdźcie szczegółowe wyniki poniżej.

📢 Frekwencja referendum 2023. Wiemy, czy jego wynik jest wiążący W referendum ogólnokrajowym 15 października wzięło udział 40 proc. osób uprawnionych do głosowania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Ipsos. Frekwencja ta oznacza, że wynik referendum jest niewiążący. 📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Wyniki EXIT POLL. Kto wygrał wybory do Sejmu i Senatu? Podajemy państwu pierwsze ogólnopolskie wyniki sondażowe EXIT POLL, a także wyniki sondażowe dla województwa małopolskiego. Według sondaży EXIT POLL wyniki kształtują się tak: PiS - 36,8%, KO - 31,6%, Trzecia Droga -13,0 %, Lewica - 8,6%, Konfederacja - 6,2%, Bezpartyjni - 2,5%. W naszym regionie wybierzemy 41 posłów i 8 senatorów. Według sondaży EXIT POLL poparcie w Małopolsce kształtuje się następująco: PiS - 41,0%, KO - 25.3%, Trzecia Droga - 14.3%, Lewica - 7.8%, Konfederacja - 7.5%, Polska Jest Jedna - 2.1%, Bezpartyjni Samorządowcy - 2.0%. Frekwencja w referendum wyniosła 40 proc., co powoduje, że wynik referendum nie jest wiążący - wynika z sondażu Ipsos.

📢 Turystyczny hit Muszyny już nie za darmo. Za wstęp na częściowo zrekonstruowany zamek trzeba zapłacić. Znamy cennik Od niedzieli, 15 października, wejście na częściowo zrekonstruowany średniowieczny zamek w Muszynie jest płatne. Ta niedawno udostępniona mieszkańcom i turystom atrakcja okazała się strzałem w dziesiątkę. Odwiedzają ją tysiące osób. Czy biletowany wstęp coś zmieni? Zobaczcie, ile trzeba zapłacić za wstęp na zamek w Muszynie.

📢 Wybory parlamentarne 2023 NA ŻYWO. Polacy ruszyli do urn. Trwa cisza wyborcza! Wyniki PKW, frekwencja WYNIKI EXIT POLL Wybory parlamentarne 2023. W niedzielę, 15 października o godzinie 7 rano w całym kraju zostały otwarte lokale wyborcze. Polacy wybierali dziś nowych posłów i senatorów. Publikujemy wstępne wyniki exit poll wyborów parlamentarnych 2023. Państwowa Komisja Wyborcza poda pełne wyniki wyborów, już po podliczeniu wszystkich głosów.

📢 Wybory 2023: Gdzie będziesz głosować? Znajdź swój lokal wyborczy Wybory parlamentarne 2023 będą inne niż dotychczas. Wszystko za sprawą przyjętej na początku roku nowelizacji Kodeksu wyborczego. Wzięcie udziału w głosowaniu ma być dużo bardziej przystępne dzięki znaczącemu zwiększeniu liczby obwodowych komisji wyborczych. Znajdź swój lokal wyborczy. 📢 Jak urządzić dwa pokoje w bloku na wynajem? Zobacz na zdjęciach modny salon i sypialnię. Różowy i błękit to hity w mieszkaniu we Wrocławiu Nieduże mieszkanie w bloku można urządzić bardzo stylowo. Zapraszamy do 48-metrowego lokum na wynajem we Wrocławiu, które sąsiaduje z malowniczą rzeką Odrą. We wnętrzach rządzą modne pastele. Zobacz, jak stworzyć przytulne gniazdko z pozytywną energią. Może wykorzystasz pomysły architektów, którzy wyczarowali tę modną przestrzeń do wygodnego życia? 📢 Wyniki plebiscytu na Boomerskie Słowo Roku 2023 Kolejny raz tysiące osób zagłosowało na słowo, które zdecydowanie kojarzy się z osobami dawno pozbawionymi statusu młodzieży. Odpowiedzi od tysięcy internautów zebrane zostały dzięki Joemonster.org oraz Demotywatory.pl. Organizatorem był Piotr Iskra wraz z portalem iskrywiedzy.pl.

Gazeta Lubuska. Zielona Góra. Policyjna Akcja Znicz