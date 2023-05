Maj 2023 w Suchej Beskidzkiej: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Suchej Beskidzkiej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „10 nietypowych turystycznych destynacji w Małopolsce. Tu warto wybrać się na majówkę! 1.05.23”?

Przegląd kwietnia 2023 w Suchej Beskidzkiej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 10 nietypowych turystycznych destynacji w Małopolsce. Tu warto wybrać się na majówkę! 1.05.23 Zobacz nasze zestawienie TOP 10 nietypowych destynacji, które warto wybrać w Małopolsce na majówkę 2023! Odkrywanie najpiękniejszych zakątków Małopolski to ogromny przywilej, o którym często zapominamy. Propozycje, które znajdziecie w naszym przeglądzie są skierowane do osób, które nie przepadają za tłumami. Podczas, gdy wszyscy będą spacerować po Tatrach, czy tłoczyć na się deptaku w Krynicy, wy możecie wybrać miejsca, które są zdecydowanie mniej popularne, ale wcale nie mniej warte zobaczenia! 📢 Plebiscyt Osobowość Roku 2022. Nagradzamy najlepszych w Małopolsce Wielki finał Plebiscytu "Gazety Krakowskiej" Osobowość Roku 2022. Mieliśmy zaszczyt gościć i nagrodzić zwycięzców z powiatów i województwa małopolskiego. Wydarzenie wieńczące naszą akcję odbyło się 17 kwietnia 2023, podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

📢 Wrócił do domu, a tu ruina. Mieszkańcy Skotnik pomogli pozbawionemu domu bocianowi Bocian, który właśnie powrócił zza morza, zamiast domu, zastał ruiny. Zdezorientowany, biedny ptak błąkał się po okolicy, wypatrując miejsca, które nadawałoby się na nowe gniazdo. Sąsiedzi nie pozostali obojętni na nieszczęście, jakie spotkało bocianią rodzinę.

Prasówka maj Sucha Beskidzka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Suchej Beskidzkiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tłumy na Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w Wielki Piątek. Uroczystości trwały od świtu. Wielkanoc 2023. Film i zdjęcia W Kalwarii Zebrzydowskiej trwają obchody Wielkiego Piątku. Abp Marek Jędraszewski mówił m.in. o Janie Pawle II. Wcześniej, od godz. 6 rano trwały kolejne odsłony Misterium Męki Pańskiej „Sąd u Kajfasza” i "Dekret u Piłata”. Liturgię Męki i Śmierci Chrystusa na wzgórzu Ukrzyżowania celebrował bp Robert Chrząszcz.

📢 Bestialsko skatowany ośmioletni Kamil z Częstochowy mieszkał wcześniej z rodziną w Olkuszu. Były sygnały, że w tej rodzinie dzieje się źle Bestialsko skatowany przez matkę i ojczyma ośmioletni Kamil z Częstochowy, jeszcze niedawno mieszkał w małopolskim Olkuszu, razem ze swoim rodzeństwem i opiekunami, którzy się nie nim znęcali. Tu chodził też do szkoły. Gdy na początku kwietnia trafił do szpitala z rozległymi poparzeniami i złamaniami, także zabliźnionymi, zaczęto się zastanawiać, od jak dawna w tej rodzinie dochodziło do przemocy. Dlaczego nikt wcześniej nie zareagował na jego krzywdę, a być może także jego rodzeństwa. 📢 Zakończyła się akcja gaśnicza marketu ze sprzętem rtv i agd. Budynek jest całkowicie zniszczony Jednostki Państwowej Straży Pożarnej wspierane przez zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu walczą z pożarem sklepu sieci NEONET, ze sprzętem AGD i elektroniką zlokalizowanym na terenie Jarmarku Pogórzańskiego.

📢 Oświęcim to nie tylko obóz Auschwitz-Birkenau, choć w 2022 roku odwiedziło go ponad milion turystów. Warto zobaczyć inne miejsca. WIDEO Muzeum Auschwitz-Birkenau znane jest na całym świecie. Jednak mieszkańcy Oświęcimia nie chcą, żeby patrzyć na ich miasto tylko przez pryzmat obozowych drutów. Miasto od zawsze zmaga się ze swoją bolesną historią. Są w nim inne miejsca warte zobaczenia. Dumą miasta jest drużyna hokejowa. 📢 Darmowe kartki na Wielkanoc 2023. Gotowe do pobrania i wysłania kartki wielkanocne z życzeniami. Idealne jako wiadomość SMS, na Messenger Już Wielkanoc! To oznacza intensywne przygotowania pysznych potraw, dekoracji i ozdób, koszyczków wielkanocnych i upominków, które możemy wręczyć najbliższym. My proponujemy prezent darmowy, ale wartościowy i uroczy - kartki wielkanocne z życzeniami! Kartki, które pokazujemy w galerii wystarczy pobrać i wysłać bliskiej osobie z dołączonymi do pocztówki życzeniami. Gwarantujemy, że taka kartka wywoła uśmiech na twarzy każdego odbiorcy! Najpiękniejsze kartki wielkanocne i życzenia wielkanocne - oto one!

📢 Sklepy otwarte dłużej w Wielki Piątek. Sieci handlowe zmieniły godziny otwarcia. Sprawdź, gdzie i kiedy zrobisz zakupy Przed Wielkanocą wiele supermarketów wprowadziło dłuższe godziny pracy. W związku ze zmianami wybrane sklepy w Wielki Piątek będą otwarte nawet do 23:00. Sprawdźmy, w jakich godzinach zrobimy tego dnia zakupy w Biedronce, Netto, Lidlu, Kauflandzie oraz Aldi. 📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce - 8 kwietnia 2023 r. Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce na Wielką Sobotę, 8 kwietnia 2023 r. Z uwagi na atak zimy niektóre wydarzenia mogą zostać odwołane. 📢 Moda wiosenna w okresie międzywojennym na starych fotografiach. Zobacz, jak ubierano się niemal sto lat temu! Moda wiosenna w okresie międzywojennym na starych fotografiach. Przeglądanie zdjęć archiwalnych z tamtych lat to imponująca podróż do czasów, w których nastąpiło wiele przemian społecznych, politycznych i kulturowych. Fotografie te odsłaniają oblicze wkraczających w ówczesną rzeczywistość obyczajów, jakie wynikały z potrzeby rozwoju na wielu płaszczyznach życia prywatnego, zawodowego oraz obywatelskiego. Nowoczesne wtedy podejście do ważnych wówczas kwestii manifestowano na rozmaite sposoby – nawet poprzez ubiór, który wyrażał panujące w okresie międzywojennym nastroje i reprezentowane postawy. Lata dwudzieste i trzydzieste ubiegłego stulecia były bowiem czasem oddechu po pierwszej wojnie światowej oraz dynamicznego rozwoju państw i kultur. Kobiety zapragnęły podkreślić swoją rodzącą się niezależność, co wyrażały nie tylko w wyjściowych, ale i codziennych stylizacjach. Powszechne stały się proste fasony, a poza tym, stawiano też na wygodę oraz skromność. O zmianach obyczajowych świadczyło również wzrastające wśród kobiet zainteresowanie rozmaitymi rozrywkami, takimi jak taniec czy sport, w związku z czym coraz częściej i odważniej odsłaniały swoje nogi, a tym samym mniej podkreślały talię czy biust. Ówczesnym manifestacjom modowym sprzyjała chociażby wiosna, kiedy to na ulice miast wkraczały panie w lekkich oraz zwiewnych strojach. Zobacz, jak w okresie międzywojennym wyglądała moda wiosenna!

