Prasówka 23.07.2023 z całego tygodnia w Suchej Beskidzkiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Turyści z utęsknieniem czekają na ponownie otwarcie Zamku Lipowiec w Babicach. Średniowieczna twierdza i znajdujący się u podnóży góry Zamkowej skansen to jedne z największych atrakcji turystycznych w regionie. Zamek miał zostać otwarto w maju, tak się jednak nie stało. Kiedy zatem będzie można zwiedzić jego wnętrze?

Czynne kąpieliska w Suchej Beskidzkiej 23.07.2023 które? W całym kraju sezon kąpieliskowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Czy Twoje ulubione kąpielisko jest dzisiaj czynne? Sprawdź, które obiekty są otwarte. Przekonaj się, jakie są warunki na kąpieliskach w Suchej Beskidzkiej. W artykule podajemy ważne informacje o kąpieliskach w Twojej okolicy. Przedstawiamy listę czynnych kąpielisk w Suchej Beskidzkiej i okolicy.

Wśród roślin ogrodowych zdarzają takie, które są bardzo kapryśne. Nawet niewielki błąd w ich uprawie i pielęgnacji skutkuje tym, że nie kwitną, przestają rosnąć, a nawet zamierają. Wśród kapryśnych roślin wyróżniają się hortensje ogrodowe, rododendrony, azalie, wisterie, a także egzotyczne albicje. Podpowiadamy, jak sobie z nimi radzić i na co zwrócić uwagę, żeby kwitły i dobrze rosły.

Grupa ATM zapowiedziała realizację filmu fabularnego o życiu Kory na podstawie książki poświęconej legendarnej wokalistce Maanamu - "Się żyje. Kora" Katarzyny Kubisiowskiej. Są pierwsze typy odtwórczyni głównej roli, my mamy swoją kandydatkę.

Mieszkanka Chełmka straciła ukochanego kota. Karmiła go świeżym mięsem drobiowym. Podejrzenie padło na produkt kupiony w miejscowym sklepie sieci Lidl. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście. Sanepid nie zbadał pozostałej części mięsa, bo gdy inspektorzy razem z policją dotarli do sklepu, nie było już tej partii towaru. Niemniej, jak podkreśla Sanepid, nie wolno spożywać mięsa drobiowego na surowo, bo to niesie ryzyko wielu chorób.

To najcieplejszy weekend w tym roku w Polsce. Wiele osób postanowiło szukać ochłody nad kąpieliskami. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się m.in. Water Park Energylandia w Zatorze. W sobotę (15 lipca) park rozrywki odwiedziły tysiące osób, by skorzystać z wodnych, i nie tylko, atrakcji. Zobaczcie zdjęcia.