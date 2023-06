Prasówka z maja 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Suchej Beskidzkiej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Gdzie znaleźć dobre lody w Suchej Beskidzkiej? Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?”?

Przegląd maja 2023 w Suchej Beskidzkiej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie znaleźć dobre lody w Suchej Beskidzkiej? Które miejsca są polecane w czerwcu 2023? Sprawdź, gdzie zlokalizowane są posiadające bogatą ofertę lodziarnie w Suchej Beskidzkiej. Okres letni z pewnością nie może się bez nich obejść. Chyba nikt nie wyobraża sobie słonecznego, gorącego dnia bez orzeźwiającego przysmaku, jakim są lody. Zajrzyj na chwilę do przeszłości, by sprawdzić ich początki. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Suchej Beskidzkiej. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego za nami. Arkusz CKE i odpowiedzi już są. Jak wyglądał egzamin z angielskiego 25 maja? Język angielski kończy egzaminy ósmoklasisty w 2023 roku. Rozpoczął się on o godz. 9.00, a zakończył o 10.30. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi na zadania. Mamy też opinie uczniów na temat dzisiejszego testu. „Za łatwy był”, „przyjemnie się pisało” – komentują ósmoklasiści. Oto najważniejsze informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 2023.

📢 Egzamin ósmoklasisty z polskiego 2023. Zobacz arkusz i odpowiedzi. Wiemy, jaka lektura się pojawiła. Komentarze uczniów: „Lektura super” Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego dobiegł końca. Uczniowie zasiedli do arkuszy o godz. 9.00, a skończyli pisać o godz. 11.00. Ósmoklasiści dzielą się swoimi opiniami na temat egzaminu. Lektura, z którą musieli się zmierzyć to „Balladyna” Słowackiego. Co uczniowie sądzą o tegorocznym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego? Jakie zadania pojawiły się w arkuszu i kiedy będą wyniki? Zobacz arkusz i odpowiedzi do zadań.

Prasówka czerwiec Sucha Beskidzka: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Suchej Beskidzkiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nad Małopolskę nadciąga cyklon Dawid! Przyniesie burze, ulewne deszcze i grad Poniedziałek to ostatni słoneczny dzień w tym tygodniu. We wtorek od zachodu nadejdzie do Polski cyklon Dawid, który przyniesie grad i ulewne deszcze. IMGW ostrzega, że burze mogą być niebezpieczne.

📢 Zawoja. Po zawaleniu się schodów w Karczmie Zbójnickiej jedna osoba nadal w szpitalu. Prokuratura wszczęła śledztwo To miała być miła, rodzinna uroczystość. Skończyła się niespodziewanie tuż po godz. 19 w sobotę 20 maja 2023 roku zawaleniem się schodów w Karczmie Zbójnickiej w Zawoi, gdy goście chcieli zrobić sobie zdjęcie na zewnątrz. Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej wszczęła dzisiaj (22.05.2023) oficjalne śledztwo po zawaleniu się schodów. 📢 Tak mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski. Za kulisami Pałacu Biskupiego w Krakowie 22.05.2023 Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

📢 Mariusz Pudzianowski i piękne dziewczyny bawili się w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Mamy zdjęcia z imprezy! Mariusz Pudzianowski, zawodnik federacji KSW oraz wielokrotny mistrz świata strongman odwiedził klub Energy2000 w Przytkowicach. Wspólnie ze swoim bratem Krystianem Pudzianowskim i zespołem Pudzian Band pojawili się na sali dance, gdzie można było posłuchać takich przebojów jak "Dawaj na ring". Chętnych do wspólnego zdjęcia z Pudzianem nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Polska Wersja w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Szalona impreza Hip-Hop Night. Mamy zdjęcia! Hip-Hop Night to cykliczna impreza organizowana w klubie Energy2000 w Przytkowicach, podczas której w dyskotece występują czołowi polscy artyści. Tym razem na scenie w Przytkowicach wystąpił Polska Wersja. Goście dyskoteki mogli usłyszeć jego największe hity „Exit”, „Warto mówić kocham”, „Którędy wyjść na ludzi?”, „Słowo”, „Za szybko dorosłem”, „Dłużej tak nie może być” i wiele innych. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Prasówka 7.05.2023 z całego tygodnia w Suchej Beskidzkiej. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Suchej Beskidzkiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.04 a 6.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Matura z polskiego 2023 - tematy, arkusz CKE, odpowiedzi. Co było na maturze z języka polskiego - poziom podstawowy? 5.05.2023”? 📢 Kwiaty na balkon w cieniu. Te udadzą się nawet początkującym! Polecamy piękne rośliny, które są łatwe w uprawie i nie kapryszą Balkon w cieniu, np. od strony północnej albo wschodniej strony, gdzie słońce jest tylko rano, wydaje się trudnym miejscem do uprawy roślin, ale jest sporo gatunków, którym cień jak najbardziej odpowiada. Podpowiadamy, co posadzić na zacienionym balkonie – wybraliśmy rośliny, które są łatwe w uprawie, a wyglądają pięknie. Udadzą się i tym, którzy nie mają dużego doświadczenia z kwiatami, jak i tym, którzy nie mają czasu lub ochoty na ich pielęgnację.

📢 Matura z polskiego 2023 - tematy, arkusz CKE, odpowiedzi. Co było na maturze z języka polskiego - poziom podstawowy? 5.05.2023 Matura 2023 rozpoczęła się w czwartek 4 maja o godzinie 9:00. Pierwszego dnia egzaminów uczniowie zmierzyli się z obowiązkową maturą z języka polskiego. Na maturze z języka polskiego w starej formule 2015 z lektur pojawiły się "Pan Tadeusz" i "Lalka". Jak poradzili sobie uczniowie? Mamy pierwsze komentarze. Pamiętajcie, że po zakończonym egzaminie z j. polskiego znajdziecie u nas arkusz z zadaniami oraz klucz odpowiedzi. 📢 Sucha Beskidzka. Nocny atak nożownika. Nie żyje 44-latek, a 47-latek jest ranny. Policja ujęła sprawcę Atak nożownika w Suchej Beskidzkiej. 32-latek nożem zabił 44-latka i ranił 47-latka. Został zatrzymany w trakcie policyjnej obławy.

📢 Tragedia w Palczy w Małopolsce. Piorun uderzył w człowieka. Nie udało się uratować mu życia Do tragicznego zdarzenia doszło dzisiaj (2 maja 2023 r. ) w miejscowości Palcza koło Suchej Beskidzkiej w Małopolsce. Mężczyzna pracujący w polu został rażony piorunem. Mimo szybkiej pomocy i reanimacji, nie udało się uratować mu życia. 📢 Hip-Hop Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Blacha 2115 rozgrzał klubowiczów. Mamy zdjęcia z imprezy! Hip-Hop Night to cykliczna impreza organizowana w klubie Energy2000 w Przytkowicach, podczas której w dyskotece występują czołowi polscy artyści. Tym razem na scenie w Przytkowicach wystąpił Blacha. Goście dyskoteki mogli usłyszeć jego największe hity „Mademoiselle”, „Casablanca”, „Bez moich braci” czy „Bonnie & Clyde”. Zobaczcie, co tam się działo.

