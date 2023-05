Tygodniowy przegląd prasy 14.05.2023: Sucha Beskidzka, 7.05-13.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Suchej Beskidzkiej

Przegląd tygodnia: Sucha Beskidzka, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nie ma żadnych wątpliwości, że Franciszkańska 3 to jeden z najbardziej znanych krakowskich adresów. To tutaj, od końca XIV wieku urzędują krakowscy biskupi. Pałac Biskupi jest największym po Wawelu pałacem krakowskim. Przejdź do galerii, by zobaczyć jak wyglądają wnętrza Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w której mieszka i urzęduje arcybiskup Marek Jędraszewski i sprawdź, jak od środka wygląda pomieszczenie, w którym znajduje się słynne okno papieskie.

Przeczytaj, gdzie znajdziesz najpyszniejsze lody w Suchej Beskidzkiej. Sezon letni z pewnością nie może się bez nich obejść. Chyba nikt nie wyobraża sobie słonecznego, gorącego dnia bez orzeźwiającego deseru, jakim właśnie są. Zobacz jak powstawały i gdzie mają swoje korzenie. Przejrzyj wizytówki w katalogu firm i dowiedz się, jakie smaki możesz znaleźć w lodziarniach w Suchej Beskidzkiej.