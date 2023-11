Tygodniowy przegląd prasy 19.11.2023: Sucha Beskidzka, 12.11-18.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Suchej Beskidzkiej

Przegląd tygodnia: Sucha Beskidzka, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W niedzielę w TVN można będzie zobaczyć odcinek "Bitwy o gości", w którym jednym z bohaterów będzie Scandinavia Resort w Zatorze. Był nagrywany w drugiej połowie września. Ten ośrodek, to miejsce, gdzie można znaleźć nocleg oraz coś zjeść. Są tu pokoje, domki do wynajęcia, kamping i restauracja. Ceny nie należą to to niskich, a warunki do standardowych. Zobaczcie zdjęcia, jak wyglądają ich wnętrza.

8 grudnia (piątek) odbędzie się w Krakowie III Charytatywny Amatorski Turniej Siatkówki. Głównym celem wydarzenia jest zbiórka pieniędzy na krakowskie Hospicjum św. Łazarza. Do rywalizacji przystąpi sześć drużyn.