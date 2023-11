Prasówka tygodniowa z 12.11.2023 w Suchej Beskidzkiej. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Suchej Beskidzkiej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „TOP 10: Oto małopolskie miasta singli! Szukasz męża lub żony? Tu masz większe szanse!”?

Przegląd tygodnia: Sucha Beskidzka, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 TOP 10: Oto małopolskie miasta singli! Szukasz męża lub żony? Tu masz większe szanse! W których miastach w Małopolsce żyje najwięcej singli? Dane, do których udało nam się dotrzeć mogą was zaskoczyć. Średni odsetek singielek i singli w Polsce w roku 2021 wynosił 29,1% (24,6% wśród kobiet oraz 34,0% wśród mężczyzn). Województwo małopolskie jest powyżej tej średniej, bo żyje u nas aż 30,2% singli z czego 26,1% to panny, a 34,7% kawalerowie. Nasz region plasuje się zatem na trzecim miejscu wśród wszystkich województw, jeśli chodzi o odsetek singli. Zobaczcie ranking miast, w których żyje najwięcej samotnych osób! 📢 Single bawili się w Energy 2000. Była szalona impreza i Skolim na scenie Impreza dla singli w Energy 2000 w Przytkowicach zawsze jest pełna gości. I tym razem tak było. Nie tylko dlatego, że każdy liczy, że znajdzie tam "drugą połówkę". Tu chodzi o dobrą zabawę. Na scenie wystąpił Skolim, znany z wielu przebojów w tanecznych rytmach. Zobaczcie zdjęcia z dyskoteki.

Tygodniowa prasówka 12.11.2023: 5.11-11.11.2023 Sucha Beskidzka: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Suchej Beskidzkiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śmiertelny wypadek na placu budowy w Wieliczce. Jedna osoba zatrzymana. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wieliczce Śmiertelny wypadek na placu budowy w Wieliczce ma swój dalszy ciąg. Prokuratura Rejonowa w Wieliczce prowadzi śledztwo. We wtorek, 7 listopada, dzień po wypadku, prokurator Małgorzata Piotrowicz poinformowała, że jedna osoba jest już zatrzymana. Dzisiaj zostanie przesłuchana w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce. Jednocześnie jest przesłuchiwanych wielu świadków, pracowników, wykonawców budowy nowej siedziby sądu i prokuratury w tym podkrakowskim mieście.

📢 W klasyfikacji strzelców piłkarskiej chrzanowskiej okręgówki przed zimą wszystko już jasne? Przed zimą jeszcze tylko jedna seria Piłkarska okręgówka zachodniej Małopolski, w której walczą zespoły z powiatów; chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i suskiego, jest na ostatniej prostej. Przed ostatnią kolejką mamy samodzielnego lidera rankingu snajperów. Czy jednak uda mu się obronić pozycję? 📢 Polska królowa na tronie w sombrero. Iga Świątek wróciła na tenisowy szczyt GALERIA z CANCUN Wielki triumf Igi Świątek w Cancun! Raszynianka jest drugą Polką w historii, po krakowiance Agnieszce Radwańskiej (2015), która wygrała turniej WTA Finals. Po meczu z Jessicą Pegulą, którą pokonała 6:1, 6:0, na kort wyszli mariachi, a tenisistkom założono na głowy meksykańskie sombrera. Obejrzyjcie zdjęcia z Cancun w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tak świętowano "andrzejki" w PRL. Wróżby, wosk i śpiew. Zobacz archiwalne zdjęcia Andrzejki w czasach PRL cieszyły się ogromną popularnością. Ludzie w noc poprzedzającą dzień imienin Andrzeja spotykali się, aby wspólnie nie tylko się bawić, ale przede wszystkim wróżyć. Układanie butów przez całą salę czy wróżenie z wosku to jedne z najpopularniejszych zabaw, które wyróżniały tę noc. Dzisiaj zabawy andrzejkowe często odchodzą w zapomnienie. Jak kiedyś obchodzono andrzejki? Przejdź do galerii i zobacz jak andrzejki obchodzono w czasach PRL. 📢 Puszyste placki z gotowanych ziemniaków na obiad. Wypróbuj przepis na chrupiące kotlety z dodatkiem ziół i czosnku. Szybko znikną z talerza Placki z gotowanych ziemniaków to prawdziwy rarytas. Fenomenalnie smakują podane z sałatką, dodatek do sztuki mięsa lub do pieczonych warzyw z sosem jogurtowym. Takie placki sprawdzają się też w roli burgera do zjedzenia jako prowiant poza domem. Tradycyjna panierka nadaje kuszącej chrupkości. Zobacz przepis na puszyste placki z gotowanych ziemniaków.

📢 Jarosław Królewski, prezes i właściciel Wisły Kraków: Walczę, aby ten klub przetrwał na tyle, ile potrafię Gdyby być finansowo ścisłym, asekuracyjnym, można by rzec, że Wisłę na nic nie stać, oprócz szerokich oszczędności, zapomnienie o awansie na najbliższe kilka lat, ograniczenie do minimum wydatków akademii, likwidacja drugiej drużyny i pozostałych sekcji, a także narzekanie non stop na poprzedników i wszystko dookoła - mówi o sytuacji Wisły Kraków jej prezes i większościowy właściciel Jarosław Królewski. 📢 Prezydent Duda ogłosił, komu zamierza powierzyć misję tworzenia rządu. Będzie to Mateusz Morawiecki W poniedziałek o godz. 20 prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którym poinformował, komu zamierza powierzyć misję tworzenia rządu w tzw. pierwszym kroku. - Po spokojnej analizie postanowiłem powierzyć misję formowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu - oznajmił. Jeszcze przed godziną 20 pojawiły się doniesienia medialne, zgodnie z którymi miałby ją otrzymać premier Mateusz Morawiecki, a Marszałkiem Seniorem miałby zostać Marek Sawicki z PSL. Orędzie prezydenta je potwierdziło.

📢 Śmiertelny wypadek na budowie sądu w Wieliczce. Dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy, jedna osoba nie żyje. Zobacz wideo Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.

📢 Wcieraj go regularnie we włosy, a będą nawilżone i odżywione. Efekt, jak po wyjściu od fryzjera. Przekonaj się, jak działa olej kokosowy Olej kokosowy to produkt nieoceniony w kuchni, ale nie tylko. Świetnie się sprawdzi również w domowej pielęgnacji włosów i skóry głowy. Zobacz, jak stosować olej kokosowy na włosy, jakie daje efekty oraz jaki produkt wybrać, aby cieszyć się zadbanymi kosmykami.

Zdjęcia czerwonej zorzy polarnej nad Krakowem i Małopolską zalały w niedzielę wieczorem internet. Nasi Czytelnicy chwalą się fotograficznymi zdobyczami, mamy też obrazy zarejestrowane przez kamery w Obserwatorium Astronomicznym UKEN na Suchorze w Gorcach. Prawdziwą perłę pokazał w mediach społecznościowych Sebastian Kurda, pilot PLL LOT. Jego zdjęcie Krakowa z samolotu po prostu zapiera dech w piersiach.

📢 V liga, grupa zachodnia. KS PKM Olkusz rozbity na swoim boisku przez Tempo Białka W 13. kolejce grupy zachodniej V ligi piłkarskiej KS PKM Olkusz przegrał u siebie z Tempem Białka. Oto relacja i zdjęcia z meczu rozegranego w sobotę, 4 listopada 2023 r.

