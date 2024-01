Tygodniowy przegląd prasy w Suchej Beskidzkiej, (14.01-20.01.2024)

Przegląd tygodnia: Sucha Beskidzka, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

21 i 22 stycznia w Polsce obchodzony jest Dzień Babci i Dzień Dziadka. Kartki z życzeniami to świetny sposób by sprawić przyjemność najbliższej osobie. Taką kartkę online wystarczy pobrać wraz z dołączonymi do niej życzeniami i wysłać w formie SMS, e-maila czy wiadomości na Facebooku. U nas znajdziecie piękne propozycje kartek z życzeniami dla Babci. Nie zapomnijcie złożyć najserdeczniejszych życzeń.

Sobota to drugi dzień rozgrywania w Zakopanem Pucharu Świata w skokach narciarskich, a pierwszy z konkursem. Na zawodach drużynowych należało się spodziewać więcej kibiców niż dzień wcześniej podczas kwalifikacji. Tak też było. Zobaczcie, co się działo ulicach miasta przed skokami.