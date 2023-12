Przegląd prasy z tygodnia 10.12.2023. Co działo się w Suchej Beskidzkiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Sucha Beskidzka, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Czas bożonarodzeniowych jarmarków to doskonała okazja nie tylko do świątecznych zakupów, ale także świetne miejsce do rodzinno-towarzyskich spotkań, poznania tradycji i lokalnych smaków. W Małopolsce, oprócz tego najsłynniejszego i największego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krakowie, warto odwiedzić również te mniejsze, bo są równie urokliwe i tradycyjne. Gdzie jeszcze można zobaczyć wspaniałe świąteczne kramy? Poniżej kilka naszych propozycji!

W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła.