Przegląd prasy z tygodnia 17.12.2023. Co działo się w Suchej Beskidzkiej. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W ostatnich dniach minister edukacji Barbara Nowacka, liderka ugrupowania Inicjatywa Polska zapowiadała, że czas na zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty. W piątek, 15 grudnia nowa minister edukacji przyjechała do Krakowa by podać nazwisko osoby, która zostanie kuratorem oświaty w Małopolsce. Stanowisko, które dotychczas piastowała Barbara Nowak, teraz na najbliższy czas zajmie Gabriela Olszowska - do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego kuratora oświaty. Barbara Nowak jest pierwszą odwołaną kurator.

Dotychczasowa opozycja przejęła władzę od Prawa i Sprawiedliwości. 13 grudnia ma dojść do zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Nowi rządzący szykują się do obsadzenia ważnych stanowisk. Jak chodzi o Kraków i Małopolskę, do objęcia są m.in. funkcje wojewody małopolskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków i kuratora oświaty. Pierwszym ma zostać obecny burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar. Z kolei potencjalnym kandydatem na konserwatora jest Witold Górny (to nieoficjalna informacja), kierownik krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jak chodzi o kuratora, "prace nad kandydaturą trwają".

Pokrywa śniegu znikała dzisiaj w oczach w całej Małopolsce. W ciągu kilku godzin w wielu miejscach znów pojawiły się trawniki. Woda spływa rowami i kanałami do rzek. Pojawiają się ostrzeżenia hydrologiczne przez podtopieniami.