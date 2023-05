Tygodniowy przegląd prasy 28.05.2023: Sucha Beskidzka, 21.05-27.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Suchej Beskidzkiej

Język angielski kończy egzaminy ósmoklasisty w 2023 roku. Rozpoczął się on o godz. 9.00, a zakończył o 10.30. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi na zadania. Mamy też opinie uczniów na temat dzisiejszego testu. „Za łatwy był”, „przyjemnie się pisało” – komentują ósmoklasiści. Oto najważniejsze informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 2023.

Poniedziałek to ostatni słoneczny dzień w tym tygodniu. We wtorek od zachodu nadejdzie do Polski cyklon Dawid, który przyniesie grad i ulewne deszcze. IMGW ostrzega, że burze mogą być niebezpieczne.

To miała być miła, rodzinna uroczystość. Skończyła się niespodziewanie tuż po godz. 19 w sobotę 20 maja 2023 roku zawaleniem się schodów w Karczmie Zbójnickiej w Zawoi, gdy goście chcieli zrobić sobie zdjęcie na zewnątrz. Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej wszczęła dzisiaj (22.05.2023) oficjalne śledztwo po zawaleniu się schodów.